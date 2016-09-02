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В нашем регионе началась установка аншлагов с информацией о зеленой зоне - особо охраняемой природной территории. Один из них можно увидеть на кировском вокзале.В торжественном открытии информационного аншлага приняли участие юные кировчане. Сейчас и они будут знать о появлении в регионе лесопаркового зеленого пояса. Закон о его создании принят Законодательным Собранием области одним из первых в Российской Федерации. Зеленая зона Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского является особо охраняемой природной территорией регионального значения и своеобразными «легкими» этих городов.Создаваемый "Зеленый щит" предназначен для оздоровления воздушного бассейна городов и населенных пунктов, поддержания экологической стабильности территории. Так, в лесах зеленой зоны запрещается ведение сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, загрязнение территории любыми видами отходов. Об этом и не только узнавали юные кировчане.Здесь ребята узнали о профессии железнодорожного эколога, смогли сами провести несложные химические опыты, с помощью экспресс-приборов измеряли параметры атмосферного воздуха и воды. В рамках Года экологии Правительство Кировской области взаимодействовало с различными организациями и ведомствами. Реализация мероприятий в Кировском отделении Горьковской железной дороги стала одним из ярких примеров сотрудничества.В Год экологии было проведено множество мероприятий не только по экологическому просвещению. Были очищены от мусора берега рек и места отдыха, восстановлены леса, создана Аллея Кировской области. Именно в этом году по поручению вице-губернатора региона Максима Кочеткова был создан корпус общественных инспекторов, внедрена геоинформационная система ГИС-Экология. Весь комплекс мероприятий направлен на улучшение экологической обстановки в регионе. В дальнейшем эта работа будет продолжена.