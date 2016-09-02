В нашем регионе началась установка аншлагов с информацией о зеленой зоне
Сегодня, 10:08 | Просмотров: 89 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В торжественном открытии информационного аншлага приняли участие юные кировчане. Сейчас и они будут знать о появлении в регионе лесопаркового зеленого пояса. Закон о его создании принят Законодательным Собранием области одним из первых в Российской Федерации. Зеленая зона Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского является особо охраняемой природной территорией регионального значения и своеобразными «легкими» этих городов.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая, что в этом году мы преобразуем во внешних границах эту территорию в "зеленый щит" этих городов, это мероприятие приобретает еще большую значимость, для того, чтобы люди знали, где эта территория, что она из себя представляет, какие у нее уникальные особенности и как грамотно и правильно себя в границах ее вести, соблюдать режим охраны, вот установлены такие экологические информационные аншлаги».
АНДРЕЙ РОМАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПО КИРОВСКОМУ РЕГИОНУ:
«Установили их на пяти вокзалах области - в Зуевке, Котельниче, в Кирове два - на главных воротах города и на старейшем нашем вокзале, станции Киров-Котласский, кроме этого, в Лянгасово такой же аншлаг установлен».
Создаваемый "Зеленый щит" предназначен для оздоровления воздушного бассейна городов и населенных пунктов, поддержания экологической стабильности территории. Так, в лесах зеленой зоны запрещается ведение сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, загрязнение территории любыми видами отходов. Об этом и не только узнавали юные кировчане.
ОКСАНА КОЩЕЕВА, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
«В рамках Года экологии мы совместно с министерством охраны окружающей среды Кировской области проводим экологические уроки в нашей лаборатории для детей, мы демонстрируем работу приборов нашей стационарной лаборатории и передвижной экологической лаборатории».
Здесь ребята узнали о профессии железнодорожного эколога, смогли сами провести несложные химические опыты, с помощью экспресс-приборов измеряли параметры атмосферного воздуха и воды. В рамках Года экологии Правительство Кировской области взаимодействовало с различными организациями и ведомствами. Реализация мероприятий в Кировском отделении Горьковской железной дороги стала одним из ярких примеров сотрудничества.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году мы реализовывали очень сложный, серьезный проект "Экологический поезд", летом мы вместе с железной дорогой вывозили ребят в город Котельнич, ребята школы-интерната № 1 города Кирова, по пути следования для них проводили беседы экологические, игры, конкурсы, там ребята сходили в краеведческий и палеонтологический музеи, в Динопарк, всем очень понравилось, мы договорились с железной дорогой, что в следующем году мы такую традицию продолжим».
В Год экологии было проведено множество мероприятий не только по экологическому просвещению. Были очищены от мусора берега рек и места отдыха, восстановлены леса, создана Аллея Кировской области. Именно в этом году по поручению вице-губернатора региона Максима Кочеткова был создан корпус общественных инспекторов, внедрена геоинформационная система ГИС-Экология. Весь комплекс мероприятий направлен на улучшение экологической обстановки в регионе. В дальнейшем эта работа будет продолжена.
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