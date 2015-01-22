ДТП без ГИБДД - быстро и без лишней нервотрепки
Сегодня, 10:13 | Просмотров: 94 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Утром одному из водителей пришлось выставить на дорогу знак аварийной остановки. Его машина пострадала в ДТП. Виновник аварии не убедился в безопасности маневра и, сдавая задним ходом задел чужой автомобиль. На место происшествия прибыл инспектор ГИБДД. Хотя его присутствие было не обязательно. Оформить ДТП участники могли самостоятельно.
СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должны соблюдаться некоторые условия. Первое - ущерб пострадавшей стороны не более 50 тысяч рублей. Второе - водитель, виновный в ДТП, свою вину признает. Не отрицает ее».
В случае если разногласий нет, виновник и пострадавший рисуют схему аварии и фиксируют механические повреждения. После чего, могут предоставить все документы в ГИБДД. Это если, они не могут определить точную сумму, которая потребуется на ремонт. Однако есть и более простой способ оформления аварий – так называемый «Европротокол». Правильно заполнив его, оба водителя могут напрямую обращаться в свои страховые компании.
СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Многие водители бояться, что страховая им ничего не выплатит, если он что-то сделают не так. Сколько я знаю случаев, выплаты всегда были. Люди звонят, консультируются с нами и после этого всегда страховка выплачивалась».
Правда, следует напомнить, что если в аварии пострадало больше двух автомобилей, а также причинен вред здоровью и имуществу, то оформлять такое ДТП должны сотрудники ГИБДД.
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