ДТП без ГИБДД - быстро и без лишней нервотрепки

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За три дня в Кирове произошло несколько десятков ДТП. К счастью, большинство аварий - с незначительным ущербом. В таких случаях оформить происшествие могут сами автовладельцы. О ДТП без ГИБДД - расскажет Роман Четвериков.Утром одному из водителей пришлось выставить на дорогу знак аварийной остановки. Его машина пострадала в ДТП. Виновник аварии не убедился в безопасности маневра и, сдавая задним ходом задел чужой автомобиль. На место происшествия прибыл инспектор ГИБДД. Хотя его присутствие было не обязательно. Оформить ДТП участники могли самостоятельно.В случае если разногласий нет, виновник и пострадавший рисуют схему аварии и фиксируют механические повреждения. После чего, могут предоставить все документы в ГИБДД. Это если, они не могут определить точную сумму, которая потребуется на ремонт. Однако есть и более простой способ оформления аварий – так называемый «Европротокол». Правильно заполнив его, оба водителя могут напрямую обращаться в свои страховые компании.Правда, следует напомнить, что если в аварии пострадало больше двух автомобилей, а также причинен вред здоровью и имуществу, то оформлять такое ДТП должны сотрудники ГИБДД.