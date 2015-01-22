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ДТП без ГИБДД - быстро и без лишней нервотрепки

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 94 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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За три дня в Кирове произошло несколько десятков ДТП. К счастью, большинство аварий - с незначительным ущербом. В таких случаях оформить происшествие могут сами автовладельцы. О ДТП без ГИБДД - расскажет Роман Четвериков.

Утром одному из водителей пришлось выставить на дорогу знак аварийной остановки. Его машина пострадала в ДТП. Виновник аварии не убедился в безопасности маневра и, сдавая задним ходом задел чужой автомобиль. На место происшествия прибыл инспектор ГИБДД. Хотя его присутствие было не обязательно. Оформить ДТП участники могли самостоятельно.

ДТП без ГИБДД - быстро и без лишней нервотрепкиСЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должны соблюдаться некоторые условия. Первое - ущерб пострадавшей стороны не более 50 тысяч рублей. Второе - водитель, виновный в ДТП, свою вину признает. Не отрицает ее».
 
В случае если разногласий нет, виновник и пострадавший рисуют схему аварии и фиксируют механические повреждения. После чего, могут предоставить все документы в ГИБДД. Это если, они не могут определить точную сумму, которая потребуется на ремонт. Однако есть и более простой способ оформления аварий – так называемый «Европротокол». Правильно заполнив его, оба водителя могут напрямую обращаться в свои страховые компании.

СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Многие водители бояться, что страховая им ничего не выплатит, если он что-то сделают не так. Сколько я знаю случаев, выплаты всегда были. Люди звонят, консультируются с нами и после этого всегда страховка выплачивалась».

Правда, следует напомнить, что если в аварии пострадало больше двух автомобилей, а также причинен вред здоровью и имуществу, то оформлять такое ДТП должны сотрудники ГИБДД.


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