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В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 94 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Киров стал творческой площадкой для юных модельеров со всей страны. В четвертый раз в нашем городе прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы". Чем они удивили на этот раз?

- Раз, два, три, четыре.

Коридоры Вятского госуниверситета на несколько часов превратились в территорию моды. Юные модельеры из Яранска репетируют свой выход, будут показывать коллекцию "Джинсовая фантазия". Каждая девочка свой костюм шила сама. Все они настоящие рукодельницы и шьют одежду не только на конкурс.

В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"ЕЛИЗАВЕТА БЫРКАНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, Г. ЯРАНСК:
«Сейчас шью деловой костюм. Больше шью торжественные, так как вещи сейчас стоят дорого и не соответствуют качеству и трудно подобрать размер».

В Киров съехались юные дизайнеры из более 20-ти детских театров моды со всей страны. В четвертый раз их объединил всероссийский конкурс "Зимние забавы". Для молодежи это возможность показать свое видение стиля и отношение к костюму.

Конкурсанты представили свои коллекции в трех номинациях: современная подростковая одежда, одежда с использованием народных традиций, индивидуальный показ костюма. Школа юных модельеров "Кудесница" сделала ставку на материал. Из кусочков кожи кировчанки сшили коллекцию под названием "Дыхание вечности".

В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЫ ЮНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ "КУДЕСНИЦА", Г. КИРОВ:
«Костюмы сшиты из кожи, потом расписаны красками, декорированы стразами. Мы вдохновились, смотря на народы Египта, и решили сделать похожую коллекцию».

Конкурс "Зимние забавы" собирает на одной площадке не только талантливых дизайнеров, но и профессиональное жюри. Так, несколько лет подряд в его составе известный российский модельер Ирина Крутикова.

В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"ИРИНА КРУТИКОВА, РОССИЙСКИЙ МОДЕЛЬЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ:
«Само то, что они в этом участвуют - это уже успех. Само то, что они создали что-то, это элемент творчества, - это тоже успех. И не важно, чем они дальше будут заниматься. Пусть единицы станут дизайнерами, а может быть никто, но они будут людьми, которые знают, что такое труд».

Юные модельеры не только трудолюбивы, но и не обделены фантазией. Их коллекции, порой, удивляют даже профессионалов модной сферы. Особо дизайнеры всегда отмечают подачу - веселую, легкую, передающую настроение. Эта непосредственность характерна именно детской и молодежной моде, не имеющей конкурентов, даже на большом подиуме.


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