В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"

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Киров стал творческой площадкой для юных модельеров со всей страны. В четвертый раз в нашем городе прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы". Чем они удивили на этот раз?Коридоры Вятского госуниверситета на несколько часов превратились в территорию моды. Юные модельеры из Яранска репетируют свой выход, будут показывать коллекцию "Джинсовая фантазия". Каждая девочка свой костюм шила сама. Все они настоящие рукодельницы и шьют одежду не только на конкурс.В Киров съехались юные дизайнеры из более 20-ти детских театров моды со всей страны. В четвертый раз их объединил всероссийский конкурс "Зимние забавы". Для молодежи это возможность показать свое видение стиля и отношение к костюму.Конкурсанты представили свои коллекции в трех номинациях: современная подростковая одежда, одежда с использованием народных традиций, индивидуальный показ костюма. Школа юных модельеров "Кудесница" сделала ставку на материал. Из кусочков кожи кировчанки сшили коллекцию под названием "Дыхание вечности".Конкурс "Зимние забавы" собирает на одной площадке не только талантливых дизайнеров, но и профессиональное жюри. Так, несколько лет подряд в его составе известный российский модельер Ирина Крутикова.Юные модельеры не только трудолюбивы, но и не обделены фантазией. Их коллекции, порой, удивляют даже профессионалов модной сферы. Особо дизайнеры всегда отмечают подачу - веселую, легкую, передающую настроение. Эта непосредственность характерна именно детской и молодежной моде, не имеющей конкурентов, даже на большом подиуме.