В Кирове прошел всероссийский конкурс детских театров моды "Зимние забавы"
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 94 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Коридоры Вятского госуниверситета на несколько часов превратились в территорию моды. Юные модельеры из Яранска репетируют свой выход, будут показывать коллекцию "Джинсовая фантазия". Каждая девочка свой костюм шила сама. Все они настоящие рукодельницы и шьют одежду не только на конкурс.
ЕЛИЗАВЕТА БЫРКАНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, Г. ЯРАНСК:
«Сейчас шью деловой костюм. Больше шью торжественные, так как вещи сейчас стоят дорого и не соответствуют качеству и трудно подобрать размер».
В Киров съехались юные дизайнеры из более 20-ти детских театров моды со всей страны. В четвертый раз их объединил всероссийский конкурс "Зимние забавы". Для молодежи это возможность показать свое видение стиля и отношение к костюму.
Конкурсанты представили свои коллекции в трех номинациях: современная подростковая одежда, одежда с использованием народных традиций, индивидуальный показ костюма. Школа юных модельеров "Кудесница" сделала ставку на материал. Из кусочков кожи кировчанки сшили коллекцию под названием "Дыхание вечности".
НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЫ ЮНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ "КУДЕСНИЦА", Г. КИРОВ:
«Костюмы сшиты из кожи, потом расписаны красками, декорированы стразами. Мы вдохновились, смотря на народы Египта, и решили сделать похожую коллекцию».
Конкурс "Зимние забавы" собирает на одной площадке не только талантливых дизайнеров, но и профессиональное жюри. Так, несколько лет подряд в его составе известный российский модельер Ирина Крутикова.
ИРИНА КРУТИКОВА, РОССИЙСКИЙ МОДЕЛЬЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ:
«Само то, что они в этом участвуют - это уже успех. Само то, что они создали что-то, это элемент творчества, - это тоже успех. И не важно, чем они дальше будут заниматься. Пусть единицы станут дизайнерами, а может быть никто, но они будут людьми, которые знают, что такое труд».
Юные модельеры не только трудолюбивы, но и не обделены фантазией. Их коллекции, порой, удивляют даже профессионалов модной сферы. Особо дизайнеры всегда отмечают подачу - веселую, легкую, передающую настроение. Эта непосредственность характерна именно детской и молодежной моде, не имеющей конкурентов, даже на большом подиуме.
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