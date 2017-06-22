Игорь Васильев провёл встречу с родителями воспитанников детской спортшколы «Юность».

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Главная тема встречи - как будет проходить подготовка юных спортсменов на базе стадиона «Родина», который недавно был передан в ведение спортшколы.

Напомним, этот вопрос обсуждался в ходе недавней программы "Начистоту. Разговор с Губернатором" в эфире ГТРК Вятка. С 1 января 2018 года на базе «Юности» (крупнейшей государственной спортшколе региона) будет работать отделение хоккея с мячом для 285 детей. Под управлением школы стадион «Родина» станет тренировочной базой для хоккея с мячом, конькобежного спорта, лёгкой атлетики и других.

Правительство региона планирует аккумулировать все финансовые и материальные активы, которые помогут создать хорошие условия для занятий детей. Также будет обеспечен полный контроль со стороны государства за качеством спортивной подготовки по хоккею с мячом, эффективностью и целесообразностью использования областного имущества и средств регионального бюджета.

С 2009 года подготовкой молодых спортсменов на переданном имуществ занималась АНО ХК «Родина», получая на эти цели средства из областного бюджета. К 2017 году областное имущество находилось в аварийном состоянии. Существовали риски, что «Родина» в связи с банкротством не сможет подготовить его к началу сезона. Поэтому все имущество вернули в областную собственность.

В настоящее время в отношении юридического лица, которое нарушило условия договора по содержанию имущества, ведётся претензионная работа. По словам родителей юных хоккеистов, главным результатом встречи стало понимание того, что все преобразования принесут стабильность в тренировочном процессе детей.

Занятия будут проходить на этом же стадионе, который сейчас быстро обновляется.

Главный вопрос – участие спортсменов в выездных соревнованиях – снят. Они будут также проводиться за счёт средств областного бюджет.

Также сегодня решается вопрос о том, чтобы на базе спортивной школы «Юность» играла юношеская команда по хоккею с мячом. Это необходимо для создания полного цикла подготовки детей.