Соглашение о сотрудничестве между Кировской гордумой и Союзом ВТПП

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В областном центре состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кировской городской Думой и Союзом «Вятская торгово-промышленная палата». Документ направлен на объединение усилий для улучшения жизни кировчан.Вятская торгово-промышленная палата - давний партнер городской власти. Успешно реализуются совместные проекты - «Под знаком Меркурия», конкурсы «Торговая марка года» и «Новогодний Киров». Соглашение о взаимодействии призвано содействовать развитию деловых и партнерских отношений.Соглашение предполагает участие предприятий – членов Вятской торгово-промышленной палаты в разработке городских программ развития предпринимательства и направлено на поддержку местных товаропроизводителей, а также создание необходимых предпосылок повышения интереса отечественных и зарубежных партнеров в экономическом и научно-техническом сотрудничестве с предприятиями города.