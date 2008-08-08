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Соглашение о сотрудничестве между Кировской гордумой и Союзом ВТПП

Вчера, 17:38 | Просмотров: 95 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В областном центре состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кировской городской Думой и Союзом «Вятская торгово-промышленная палата». Документ направлен на объединение усилий для улучшения жизни кировчан.

Вятская торгово-промышленная палата - давний партнер городской власти. Успешно реализуются совместные проекты - «Под знаком Меркурия», конкурсы «Торговая марка года» и «Новогодний Киров». Соглашение о взаимодействии призвано содействовать развитию деловых и партнерских отношений.

Соглашение о сотрудничестве между Кировской гордумой и Союзом ВТППЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Считаю, что оно послужит дополнительным инструментом нашего сотрудничества и даст возможность строить совместную работу уже более системно, своевременно и взвешенно решать все задачи и вовремя их актуализировать».

Соглашение предполагает участие предприятий – членов Вятской торгово-промышленной палаты в разработке городских программ развития предпринимательства и направлено на поддержку местных товаропроизводителей, а также создание необходимых предпосылок повышения интереса отечественных и зарубежных партнеров в экономическом и научно-техническом сотрудничестве с предприятиями города.


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