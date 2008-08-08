Соглашение о сотрудничестве между Кировской гордумой и Союзом ВТПП
Вчера, 17:38 | Просмотров: 95 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Вятская торгово-промышленная палата - давний партнер городской власти. Успешно реализуются совместные проекты - «Под знаком Меркурия», конкурсы «Торговая марка года» и «Новогодний Киров». Соглашение о взаимодействии призвано содействовать развитию деловых и партнерских отношений.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Считаю, что оно послужит дополнительным инструментом нашего сотрудничества и даст возможность строить совместную работу уже более системно, своевременно и взвешенно решать все задачи и вовремя их актуализировать».
Соглашение предполагает участие предприятий – членов Вятской торгово-промышленной палаты в разработке городских программ развития предпринимательства и направлено на поддержку местных товаропроизводителей, а также создание необходимых предпосылок повышения интереса отечественных и зарубежных партнеров в экономическом и научно-техническом сотрудничестве с предприятиями города.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
08.08.2008
Вятская торгово-промышленная палата и администрация города Кирова подписали соглашение о сотрудничестве
Популярные новости
13.12.2017