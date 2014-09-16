Омбудсмен помог инвалиду в Нововятске
Вчера, 17:40 | Просмотров: 98 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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МИХАИЛ СЕРЕБРЯКОВ:
- У вас костыли или коляска есть?
- Ничего нет.
- А с документами, как дело обстоит? Вы куда-то обращались?
- К участковому, и ничего. Заявление писал, вот оно лежит.
ВАЛЕНТИНА АВДОНИНА, СОСЕДКА МИХАИЛА СЕРЕБРЯКОВА:
«В полицию мы обращались, везде обращались, никаких действий не было. И в соцзащиту, у них, видно, нет прав, что бы надавить в интернат попасть, пока документы не сделаны. Документы были все у бывшей жены. Мы давно, может быть и сами бы все сделали, соседи. Потому что все согласны были ему помочь».
Соседи Михаила Серебрякова обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Кировской области. Александр Панов помог восстановить документы. Правозащитник добился для инвалида выделения места в специальном интернате.
АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Место Михаилу Александровичу будет предоставлено. Сейчас мы работаем над тем, что бы пройти все медицинские обследования. Собрать анализы, думаю, что до конца недели мы должны все это оформить».
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