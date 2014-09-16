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Новости / Общество

Омбудсмен помог инвалиду в Нововятске

Вчера, 17:40 | Просмотров: 98 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Неравнодушные соседи не оставили инвалида на волю судьбы. Про 62-хлетнего пенсионера, который остался без ноги и проживает в очень плохих условиях, рассказали главному правозащитнику региона.
 
 
В доме холодно, а на столе - только пепельница. Еды нет. Совсем. Михаил Серебряков из дома не выходил уже год. Покушать приносят соседи, сигаретами снабжает друг. Пенсию забирает бывшая жена, которая уже двадцать лет живет отдельно. Михаилу Александровичу не перепадает ни копейки.

Омбудсмен помог инвалиду в НововятскеМИХАИЛ СЕРЕБРЯКОВ:
- У вас костыли или коляска есть?
- Ничего нет.
- А с документами, как дело обстоит? Вы куда-то обращались?
- К участковому, и ничего. Заявление писал, вот оно лежит.
 
 
Документов у инвалида тоже нет. Тревогу забили соседи. Они не остались равнодушными к судьбе своего старого товарища. В начале года стали ходить по инстанциям.

Омбудсмен помог инвалиду в НововятскеВАЛЕНТИНА АВДОНИНА, СОСЕДКА МИХАИЛА СЕРЕБРЯКОВА:
«В полицию мы обращались, везде обращались, никаких действий не было. И в соцзащиту, у них, видно, нет прав, что бы надавить в интернат попасть, пока документы не сделаны. Документы были все у бывшей жены. Мы давно, может быть и сами бы все сделали, соседи. Потому что все согласны были ему помочь».

Соседи Михаила Серебрякова обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Кировской области. Александр Панов помог восстановить документы. Правозащитник добился для инвалида выделения места в специальном интернате.

Омбудсмен помог инвалиду в НововятскеАЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Место Михаилу Александровичу будет предоставлено. Сейчас мы работаем над тем, что бы пройти все медицинские обследования. Собрать анализы, думаю, что до конца недели мы должны все это оформить».
 
 
Новый год Михаил Серебряков встретит в чистом и теплом интернате для инвалидов.


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