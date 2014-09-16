Омбудсмен помог инвалиду в Нововятске

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- К участковому, и ничего. Заявление писал, вот оно лежит.

«Место Михаилу Александровичу будет предоставлено. Сейчас мы работаем над тем, что бы пройти все медицинские обследования. Собрать анализы, думаю, что до конца недели мы должны все это оформить».

Неравнодушные соседи не оставили инвалида на волю судьбы. Про 62-хлетнего пенсионера, который остался без ноги и проживает в очень плохих условиях, рассказали главному правозащитнику региона.В доме холодно, а на столе - только пепельница. Еды нет. Совсем. Михаил Серебряков из дома не выходил уже год. Покушать приносят соседи, сигаретами снабжает друг. Пенсию забирает бывшая жена, которая уже двадцать лет живет отдельно. Михаилу Александровичу не перепадает ни копейки.Документов у инвалида тоже нет. Тревогу забили соседи. Они не остались равнодушными к судьбе своего старого товарища. В начале года стали ходить по инстанциям.Соседи Михаила Серебрякова обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Кировской области. Александр Панов помог восстановить документы. Правозащитник добился для инвалида выделения места в специальном интернате.Новый год Михаил Серебряков встретит в чистом и теплом интернате для инвалидов.