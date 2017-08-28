Осужденные под присмотром сотрудников УФСИН помогают коммунальщикам

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«Проблемы с трудоустройством в отсутствии свободных мест вакантных, предприятия не выделяют места для отбывания обязательных работ и соответственно трудоустройства. Это самая основная проблема на сегодняшний день».

С лопатой в руках в сильный снегопад на улицы города вышли осужденные. Те, кто был приговорен к исправительным работам, под присмотром сотрудников УФСИН в течение дня помогали коммунальщикам.Более двух сотен часов по решению суда Андрей Цепелев должен будет трудиться разнорабочим. Это решение суда. Впрочем, принудительные работы не в тягость, говорит осужденный. Сегодня он чистит пешеходные дорожки возле ДК железнодорожников. Андрей уверен, коммунальщикам необходима помощь.Сегодня на уборку улиц от снега вышли около десятка осужденных. Все они - кировчане, и не понаслышке знают, по каким улицам труднее всего передвигаться во время снегопада.Большинство осужденных работают под контролем со стороны полицейских. Сотрудники ФСИН рассказали. Найти занятия своим подопечным удается не всегда.Некоторые организации просто боятся давать работу человеку с плохой историей. Другие же не желают лишать заработка своих штатных дворников. Полицейские напоминают, труд - это путь к исправлению и отмечают, на сегодняшний день к обязательным работам привлечено порядка двух сотен осужденных.