Осужденные под присмотром сотрудников УФСИН помогают коммунальщикам
Вчера, 17:41 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более двух сотен часов по решению суда Андрей Цепелев должен будет трудиться разнорабочим. Это решение суда. Впрочем, принудительные работы не в тягость, говорит осужденный. Сегодня он чистит пешеходные дорожки возле ДК железнодорожников. Андрей уверен, коммунальщикам необходима помощь.
АНДРЕЙ ЦЕПЕЛЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Все равно, помощь какая-то им нужна. Потому, что бывает, не справляются. Сейчас такие снегопады идут. Поэтому помогаем».
Сегодня на уборку улиц от снега вышли около десятка осужденных. Все они - кировчане, и не понаслышке знают, по каким улицам труднее всего передвигаться во время снегопада.
АНДРЕЙ ЦЕПЕЛЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Центральные улицы все надо всегда убирать. Потому что по ним движение больше всегда. Да и во дворах тоже необходимо».
Большинство осужденных работают под контролем со стороны полицейских. Сотрудники ФСИН рассказали. Найти занятия своим подопечным удается не всегда.
ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ ФКУ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ" УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проблемы с трудоустройством в отсутствии свободных мест вакантных, предприятия не выделяют места для отбывания обязательных работ и соответственно трудоустройства. Это самая основная проблема на сегодняшний день».
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