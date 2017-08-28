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Новости / Общество

Осужденные под присмотром сотрудников УФСИН помогают коммунальщикам

Вчера, 17:41 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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С лопатой в руках в сильный снегопад на улицы города вышли осужденные. Те, кто был приговорен к исправительным работам, под присмотром сотрудников УФСИН в течение дня помогали коммунальщикам.

Более двух сотен часов по решению суда Андрей Цепелев должен будет трудиться разнорабочим. Это решение суда. Впрочем, принудительные работы не в тягость, говорит осужденный. Сегодня он чистит пешеходные дорожки возле ДК железнодорожников. Андрей уверен, коммунальщикам необходима помощь.

Осужденные под присмотром сотрудников УФСИН помогают коммунальщикамАНДРЕЙ ЦЕПЕЛЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Все равно, помощь какая-то им нужна. Потому, что бывает, не справляются. Сейчас такие снегопады идут. Поэтому помогаем».

Сегодня на уборку улиц от снега вышли около десятка осужденных. Все они - кировчане, и не понаслышке знают, по каким улицам труднее всего передвигаться во время снегопада.

АНДРЕЙ ЦЕПЕЛЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Центральные улицы все надо всегда убирать. Потому что по ним движение больше всегда. Да и во дворах тоже необходимо».

Большинство осужденных работают под контролем со стороны полицейских. Сотрудники ФСИН рассказали. Найти занятия своим подопечным удается не всегда.

Осужденные под присмотром сотрудников УФСИН помогают коммунальщикамДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ ФКУ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ" УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проблемы с трудоустройством в отсутствии свободных мест вакантных, предприятия не выделяют места для отбывания обязательных работ и соответственно трудоустройства. Это самая основная проблема на сегодняшний день».
 
 
Некоторые организации просто боятся давать работу человеку с плохой историей. Другие же не желают лишать заработка своих штатных дворников. Полицейские напоминают, труд - это путь к исправлению и отмечают, на сегодняшний день к обязательным работам привлечено порядка двух сотен осужденных.


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