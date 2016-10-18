В Кирове выбрали самую искусную, поющую и танцующую Снегурочку
Вчера, 17:43 | Просмотров: 143 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В конкурсных состязаниях приняли участие старшеклассницы вместе со своими группами поддержки. На выступление отводилось всего 13 минут, за которое надо и спеть песню, и показать танец, и провести медиа-презентацию.
МАРИЯ СКРЯБИНА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 66:
«Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что думаю, я похожа на Снегурочку. Наряд шили всем миром, можно сказать, за один вечер, мама подшивала, волновалась, что ничего не получается, но все получилось и я надеюсь, что сегодня всё пройдет на ура».
Снегурочки оказались очень разные. Например, 11-классница из 14 школы Юлия Пименова с раннего детства занимается латинскими танцами и решила не выходить из привычного амплуа, ни по форме, ни по содержанию. А Елизавета Романова совместила свою презентацию с танцевальными движениями без музыки, что производило на зрителей особенно сильное впечатление.
- Я учусь в гимназии имени Грина, с 4 лет занимаюсь танцами и хочу посвятить им свою жизнь.
Конкурс проводится всего второй раз, но желающих поддержать своих Снегурочек в тесном зале ДЮЦ имени Александра Невского пришло немало.
ЕЛЕНА НИКОЛАЮК, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 48:
«Я думаю, что все участницы конкурса пришли за победой, я тоже хочу победить, показать себя. Моя изюминка - это радость и веселье, все будет весело, смешно и забавно».
ВАЛЕРИЯ ШАМОВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 70:
«Снегурочка должна любить детей и раздавать им подарки. Я буду танцевать с второклашками из моей школы».
На втором открытом городском конкурсе "Моя прекрасная Снегурочка 2017" победила Мария Скрябина из 66 школы, по мнению жюри именно она была ближе всего к образу сказочной новогодней принцессы, которая несет радость в каждый дом. Судьи особенно высоко оценили и творческий подход девушки к выполнению задания.
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