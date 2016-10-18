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В Кирове выбрали самую искусную, поющую и танцующую Снегурочку. 11 претенденток на это почётное звание выступили в детско-юношеском центре имени Александра Невского.В конкурсных состязаниях приняли участие старшеклассницы вместе со своими группами поддержки. На выступление отводилось всего 13 минут, за которое надо и спеть песню, и показать танец, и провести медиа-презентацию.Снегурочки оказались очень разные. Например, 11-классница из 14 школы Юлия Пименова с раннего детства занимается латинскими танцами и решила не выходить из привычного амплуа, ни по форме, ни по содержанию. А Елизавета Романова совместила свою презентацию с танцевальными движениями без музыки, что производило на зрителей особенно сильное впечатление.Конкурс проводится всего второй раз, но желающих поддержать своих Снегурочек в тесном зале ДЮЦ имени Александра Невского пришло немало.На втором открытом городском конкурсе "Моя прекрасная Снегурочка 2017" победила Мария Скрябина из 66 школы, по мнению жюри именно она была ближе всего к образу сказочной новогодней принцессы, которая несет радость в каждый дом. Судьи особенно высоко оценили и творческий подход девушки к выполнению задания.