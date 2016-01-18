Районные больницы получили 28 новых машин скорой помощи
Новые автомобили, практически без пробега, вот-вот уедут в разные районы Кировской области. Внешне крепкие, практичные, с хорошей проходимостью, они ценны тем, что у них внутри. Под рукой у врача всегда есть все, что необходимо для оказания первой медицинской помощи.
СЕРГЕЙ ОДНОШИВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Включает в первую очередь аппарат искусственной вентиляции легких, медицинский кислород, дефибриллятор, шприцевой насос, рабочие укладки».
К типовой "начинке" добавлено термоодеяло, чего раньше не было. Оно подключается к бортовой сети питания и позволяет в считанные минуты согреть пациента.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наряду с санавиацией получение таких машин позволит сделать медицинскую помощь еще более качественной и своевременной, что особенно важно при острых заболеваниях».
Еще одна ценность этих машин в том, что они не частные, а государственные. Система скорой медицинской помощи в регионе восстановлена. Минздрав теперь отвечает не только за автомобили, но и за их техническое обслуживание. Ежемесячно на ремонтную базу скорой помощи поступают 6, 8 машин из районов и их здесь не просто "подлатывают", а ремонтируют капитально.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо сказать, что тяжелые времена далеко позади. Сейчас финансовое состояние станции стабильное. Выросли заработные платы и у водителей, и у медицинского персонала. В следующем году мы увеличим финансирование скорой помощи минимум на 15 процентов по отношению к этому году».
Кроме того, оснащение ремонтной станции позволяет оказывать транспортные услуги и другим госучреждениям, то есть есть возможность заработать средства и на собственное развитие.
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