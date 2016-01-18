Районные больницы получили 28 новых машин скорой помощи

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В районы Кировской области отправили 28 новых машин скорой медицинской помощи. Все автомобили на балансе регионального Минздрава и обслуживаться будут на государственной ремонтной базе.Новые автомобили, практически без пробега, вот-вот уедут в разные районы Кировской области. Внешне крепкие, практичные, с хорошей проходимостью, они ценны тем, что у них внутри. Под рукой у врача всегда есть все, что необходимо для оказания первой медицинской помощи.К типовой "начинке" добавлено термоодеяло, чего раньше не было. Оно подключается к бортовой сети питания и позволяет в считанные минуты согреть пациента.Еще одна ценность этих машин в том, что они не частные, а государственные. Система скорой медицинской помощи в регионе восстановлена. Минздрав теперь отвечает не только за автомобили, но и за их техническое обслуживание. Ежемесячно на ремонтную базу скорой помощи поступают 6, 8 машин из районов и их здесь не просто "подлатывают", а ремонтируют капитально.Кроме того, оснащение ремонтной станции позволяет оказывать транспортные услуги и другим госучреждениям, то есть есть возможность заработать средства и на собственное развитие.