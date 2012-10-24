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Новости / Общество

Аварийный дом в Вахрушах

21 декабря 2017 15:13 | Просмотров: 372 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Вахрушах аварийный дом на улице Пролетарской давно стал источником бед и тревог для местных жителей. В здании собираются асоциальные личности и дети, происходят преступления, но снести его без согласия собственника, который неизвестно где находится, нельзя.

Двухэтажный барак, построенный еще до Великой отечественной войны был и детским садом и санаторием-профилакторием Кожевенно-обувного комбината, но давно стоит пустой и полуразрушенный, окон нет, зато цела крыша и стены. Зимой и летом здесь любят бывать дети, бездомные и социально опасные элементы. Детей из злачного места пытаются спасти родители, бабушки и дедушки, и то, что они видят, приводит их полнейший ужас.

Аварийный дом в ВахрушахГАЛИНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ВАХРУШИ:
«Там находились и шприцы, и всякий мусор, был случай изнасилования, один человек повесился в этом доме. Беспредел полнейший!».

Ситуация давно волнует и прихожан Вознесенской церкви, она граничит с опасным зданием через забор. Церковь строили всем миром, по крохам собирая пожертвования.

Аварийный дом в ВахрушахЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА, ЗАВХОЗ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ПОСЕЛКА ВАХРУШИ:
«Это здание с нами по соседству, если произойдет пожар, то мы пострадаем в первую очередь. Очень неприятно летом видеть обкуренных детей, которые чуть не выкидываются из окон».
 
Не меньше волнуются и жители домов через дорогу. В случае пожара вспыхнут старые сухие тополя рядом с аварийным зданием бывшего санатория, а от них, как от огромного факела, вспыхнет вся улица Пролетарская.

Аварийный дом в ВахрушахТАТЬЯНА ЖЕЛВАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ВАХРУШИ:
«Я бывшая учительница, и меня волнует больше всего, что там дети. Там протоптанная тропа».
 
Жители Вахрушей неоднократно жаловались на опасную ситуацию властям, но никаких изменений так и не увидели.

Аварийный дом в ВахрушахВЛАДИМИР АШИХМИН, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ВАХРУШИ:
«Вывод один - хозяина в поселке нет, народ переживает, боится, что сгорят их дома, об этом уже сказали люди».
 
Нам удалось дозвониться до главы администрации Вахрушей и узнать, что здание принадлежит не муниципалитету и не частному лицу, а некоему обществу с ограниченной ответственностью. Новые хозяева помещения вроде бы хотели еще прошлой зимой начать строительство на территории санатория, но слово свое не сдержали и с тех пор выйти с ними на связь не получается - письма возвращаются непрочтенными, а телефоны молчат.

Аварийный дом в ВахрушахМИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В настоящий момент мы пытаемся выяснить хоть какие-то координаты представителей этой организации, чтобы ограничить доступ третьим лицам в дом, привести его в безопасное состояние».

И все же ситуацию надо решать, поскольку соблюдение одного закона - о неприкосновенности частной собственности в этом случае автоматически вызывает нарушения целого ряда других законов о правилах благоустройства и создает серьезный очаг социальной и криминогенной напряженности в поселке. Мы будем следить за развитием событий.


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