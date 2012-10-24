Аварийный дом в Вахрушах

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В Вахрушах аварийный дом на улице Пролетарской давно стал источником бед и тревог для местных жителей. В здании собираются асоциальные личности и дети, происходят преступления, но снести его без согласия собственника, который неизвестно где находится, нельзя.Двухэтажный барак, построенный еще до Великой отечественной войны был и детским садом и санаторием-профилакторием Кожевенно-обувного комбината, но давно стоит пустой и полуразрушенный, окон нет, зато цела крыша и стены. Зимой и летом здесь любят бывать дети, бездомные и социально опасные элементы. Детей из злачного места пытаются спасти родители, бабушки и дедушки, и то, что они видят, приводит их полнейший ужас.Ситуация давно волнует и прихожан Вознесенской церкви, она граничит с опасным зданием через забор. Церковь строили всем миром, по крохам собирая пожертвования.Не меньше волнуются и жители домов через дорогу. В случае пожара вспыхнут старые сухие тополя рядом с аварийным зданием бывшего санатория, а от них, как от огромного факела, вспыхнет вся улица Пролетарская.Жители Вахрушей неоднократно жаловались на опасную ситуацию властям, но никаких изменений так и не увидели.Нам удалось дозвониться до главы администрации Вахрушей и узнать, что здание принадлежит не муниципалитету и не частному лицу, а некоему обществу с ограниченной ответственностью. Новые хозяева помещения вроде бы хотели еще прошлой зимой начать строительство на территории санатория, но слово свое не сдержали и с тех пор выйти с ними на связь не получается - письма возвращаются непрочтенными, а телефоны молчат.И все же ситуацию надо решать, поскольку соблюдение одного закона - о неприкосновенности частной собственности в этом случае автоматически вызывает нарушения целого ряда других законов о правилах благоустройства и создает серьезный очаг социальной и криминогенной напряженности в поселке. Мы будем следить за развитием событий.