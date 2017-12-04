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В Кирове начали работать елочные базары. Всего организовано девять точек в разных районах города, а также на Центральном и Октябрьском рынках.На площади у филармонии - лесные красавицы, выращенные в питомнике в Сунском районе. По правилам срубить их должны перед морозами и не заносить в помещение. Сейчас и перевозят елочки в специальных упаковках, чтобы не повредить ветки.Отметим, что продавцы должны обеспечивать надлежащее санитарное состояние мест торговли, убирая за собой мусор и ветки. Предпринимателям также предлагается обеспечить декоративное ограждение и световое оформление территории.Как отмечают продавцы, елки все выбирают разные, особой популярностью пользуются двухметровые, а наибольший спрос появляется после 26 декабря.Добавим, что елочные базары будут работать в областном центре до 31 декабря.