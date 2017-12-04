В Кирове начали работать елочные базары
На площади у филармонии - лесные красавицы, выращенные в питомнике в Сунском районе. По правилам срубить их должны перед морозами и не заносить в помещение. Сейчас и перевозят елочки в специальных упаковках, чтобы не повредить ветки.
АНДРЕЙ ВЕРЕТЕННИКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Можно даже вот так провести, и иголки не опадают с нее, она пушистая со всех сторон, ровная, ветки частые, не редкие».
Отметим, что продавцы должны обеспечивать надлежащее санитарное состояние мест торговли, убирая за собой мусор и ветки. Предпринимателям также предлагается обеспечить декоративное ограждение и световое оформление территории.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Требования к продавцам елок отличаются от другой торговли, у них должен быть договор с организацией, которая заготавливает и рубит елки, обязательно на руках, также товарно-транспортные накладные, откуда все-таки приехали к нам в город эти елочки, обязательно ценники и прейскуранты».
Как отмечают продавцы, елки все выбирают разные, особой популярностью пользуются двухметровые, а наибольший спрос появляется после 26 декабря.
АНДРЕЙ ВЕРЕТЕННИКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«В первую очередь, елку нужно приносить не сразу же в тепло, желательно, чтобы она акклиматизировалась на балконе, воду, конечно, и подальше от батареи, бывали случаи, что они месяц стояли даже после Нового года».
Добавим, что елочные базары будут работать в областном центре до 31 декабря.
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