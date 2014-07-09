Лучшим кировским призывникам вручили награды за успехи в службе
Илья Дружинин ушел в армию после окончания учебы в университете. По распределению попал во Владивосток на большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Из семи месяцев службы четыре провел в море, управляя кораблем на различных заданиях. Тем самым, сбылась мечта молодого человека стать моряком.
ИЛЬЯ ДРУЖИНИН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗАПАСА:
«Хотелось узнать как это на кораблях, как швартуются, как ими управляют. И все узнал, все понравилось».
Командным составом корабля действиям Ильи была дана высокая оценка. В ходе боевой учебы он показал отличные результаты и был неоднократно награжден. На сборной пункте ему вручили Благодарственное письмо Правительства области. Чествовали Илью вместе с мамой, которая хоть и переживала, но знала. Сын с честью выполнить гражданский долг любого мужчина.
НАДЕЖДА ДРУЖИНИНА, МАМА:
«Нужно обязательно пройти армию. Это закалка для молодых людей замечательная. И когда он пришел из армии он сказал что, это надо всем пройти».
Кроме Ильи еще 17 молодых ребят получили Благодарственные письма. Такая церемония награждения каждый год является приятной процедурой заседания областной призывной комиссии. По плановому заданию штаба Центрального военного округа служить в разные рода войск должны были отправиться более тысячи ста кировчан. Не менее 20% из них должны составлять граждане, годные к военной службе без ограничений. С обоими показателями область справилась в полном объеме.
ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Благодаря тому, что областная призывная комиссия постоянно держит контроль в вопросе оповещения и розыска граждан число, которых на начало призыва составляла 781 человек, уменьшилось до 329 человек. Это наилучший результат за последние годы».
Указом Губернатора создано 46 призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах. Большинство из них справилось с планом призыва. А вот ряду районов перед весной предстоит улучшить работу с призывниками по подготовке к военной службе, информированию о мероприятиях, связанных с призывом, и медицинскому освидетельствованию.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Давая оценку работе призывных комиссий муниципальных районов и городских округов по выполнению мероприятий призывных компаний 17-го года, в лучшую сторону можно отметить призывные комиссии Куменского, Сунского, Нолинского, Немского, Уржумского и Лебяжского районов. Они в течение года сработали стабильно и на хорошем, качественном уровне выполнили весь комплекс мероприятий».
Окончательные итоги всей призывной компании 2017 года будут подведены на совещании в начале февраля.
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