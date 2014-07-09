Лучшим кировским призывникам вручили награды за успехи в службе

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На сборном пункте областного военного комиссариата подвели предварительные итоги осенней призывной кампании и наградили лучших призывников.Илья Дружинин ушел в армию после окончания учебы в университете. По распределению попал во Владивосток на большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Из семи месяцев службы четыре провел в море, управляя кораблем на различных заданиях. Тем самым, сбылась мечта молодого человека стать моряком.Командным составом корабля действиям Ильи была дана высокая оценка. В ходе боевой учебы он показал отличные результаты и был неоднократно награжден. На сборной пункте ему вручили Благодарственное письмо Правительства области. Чествовали Илью вместе с мамой, которая хоть и переживала, но знала. Сын с честью выполнить гражданский долг любого мужчина.Кроме Ильи еще 17 молодых ребят получили Благодарственные письма. Такая церемония награждения каждый год является приятной процедурой заседания областной призывной комиссии. По плановому заданию штаба Центрального военного округа служить в разные рода войск должны были отправиться более тысячи ста кировчан. Не менее 20% из них должны составлять граждане, годные к военной службе без ограничений. С обоими показателями область справилась в полном объеме.Указом Губернатора создано 46 призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах. Большинство из них справилось с планом призыва. А вот ряду районов перед весной предстоит улучшить работу с призывниками по подготовке к военной службе, информированию о мероприятиях, связанных с призывом, и медицинскому освидетельствованию.Окончательные итоги всей призывной компании 2017 года будут подведены на совещании в начале февраля.