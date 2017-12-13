Жители Юго-Запада обкатали новую лыжню в Кочуровском парке
Как только Кочуровский парк укрыло "снежным одеялом" здесь проложили лыжню. На выбор спортсменов две трассы - одна побольше, протяженностью 3 км, вторая, маленькая, километровая. Как раз её сегодня и собрались попробовать юные лыжники юго-западного района.
АРТЕМ АРХИПОВ:
«Я вот сюда пришел, чтобы гонку устроить. Мне надо всех обогнать, чтобы придти первым».
«У меня сегодня хорошее настроение. У нас тренировка. Мы сегодня будем готовиться к гонкам».
- На старт, внимание, марш...
Ребята идут в классическом стиле. Однако в парке есть возможность пройти и коньковым ходом. За трассой будут ухаживать сотрудники терруправления. После снегопадов за дело возьмётся снегоход.
ПАВЕЛ ЛУППОВ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Эта лыжня будет служить для жителей Ленинского р-на. Она у нас освещенная. Все желающие могут здесь заниматься спортом. Как взрослые, так и дети».
Юные лыжники преодолели километровую трассу в среднем за пять минут. Лучшее время 4.22.
- Я третий приехал, не очень понятно куда ехать.
- Что понравилось?
- Дистанция большая.
- Здесь очень хорошая обстановка, много места.
Территория Кочуровского парка будет развиваться. На следующий год здесь планируют залить каток и открыть прокат лыж и коньков.
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