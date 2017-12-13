Жители Юго-Запада обкатали новую лыжню в Кочуровском парке

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В Кочуровском парке проложили лыжню. Прокатиться по зимней трассе теперь могут и любители "классики", и конькового хода. Первыми обкатать лыжню предложили юным лыжникам. Как это было?Как только Кочуровский парк укрыло "снежным одеялом" здесь проложили лыжню. На выбор спортсменов две трассы - одна побольше, протяженностью 3 км, вторая, маленькая, километровая. Как раз её сегодня и собрались попробовать юные лыжники юго-западного района.Ребята идут в классическом стиле. Однако в парке есть возможность пройти и коньковым ходом. За трассой будут ухаживать сотрудники терруправления. После снегопадов за дело возьмётся снегоход.Юные лыжники преодолели километровую трассу в среднем за пять минут. Лучшее время 4.22.Территория Кочуровского парка будет развиваться. На следующий год здесь планируют залить каток и открыть прокат лыж и коньков.