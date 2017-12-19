Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движения
Отсутствие дорожной разметки, не соответствие дорог нормативным требованиям, нарушение правил зимнего содержания - это только часть недостатков в содержании дорог, которые были выявлены в ходе масштабной проверки. Итоги мониторинга подвели в областной ГИБДД.
ГЕННАДИЙ ПАНЬКИВ, ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 11 месяцев на 39 процентов выросло количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В 73 - недостаток в обустройстве пешеходных переходов».
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Те замечания, которые озвучены - принимаются. Нам предстоит огромная работа совместно с Министерством транспорта и ГИБДД по приведению всех переходов в нормативное состояние».
Также представители руководства города пояснили, почему подрядчики не успевают быстро реагировать на смену погодных условий и вовремя справляться с поставленной задачей.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Выявлено, что банально не хватает техники. Вопросов к работе подрядчиков нет, они работают. Но не хватает средств, следствие - нехватка техники».
Сейчас решается вопрос, каким образом можно справиться с этой проблемой: либо увеличивать финансирование, либо заключать контракты на более длительное время, чтобы подрядчик не боялся вкладывать средства в приобретение техники. Решается и проблема уличного освещения Кирова: составляется программа реновации, чтобы город стал "ярче" и комфортнее.
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