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Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движения

Вчера, 12:03 | Просмотров: 140 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Почему под колеса автомобилей все чаще попадают пешеходы? Эта и другие проблемы безопасности дорожного движения обсуждалась накануне на координационном совещании у Главного федерального инспектора по Кировской области.

Отсутствие дорожной разметки, не соответствие дорог нормативным требованиям, нарушение правил зимнего содержания - это только часть недостатков в содержании дорог, которые были выявлены в ходе масштабной проверки. Итоги мониторинга подвели в областной ГИБДД.

Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движенияГЕННАДИЙ ПАНЬКИВ, ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 11 месяцев на 39 процентов выросло количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В 73 - недостаток в обустройстве пешеходных переходов».

Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движенияИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Те замечания, которые озвучены - принимаются. Нам предстоит огромная работа совместно с Министерством транспорта и ГИБДД по приведению всех переходов в нормативное состояние».

Также представители руководства города пояснили, почему подрядчики не успевают быстро реагировать на смену погодных условий и вовремя справляться с поставленной задачей.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Выявлено, что банально не хватает техники. Вопросов к работе подрядчиков нет, они работают. Но не хватает средств, следствие - нехватка техники».

Сейчас решается вопрос, каким образом можно справиться с этой проблемой: либо увеличивать финансирование, либо заключать контракты на более длительное время, чтобы подрядчик не боялся вкладывать средства в приобретение техники. Решается и проблема уличного освещения Кирова: составляется программа реновации, чтобы город стал "ярче" и комфортнее.


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