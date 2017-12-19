Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движения

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Почему под колеса автомобилей все чаще попадают пешеходы? Эта и другие проблемы безопасности дорожного движения обсуждалась накануне на координационном совещании у Главного федерального инспектора по Кировской области.Отсутствие дорожной разметки, не соответствие дорог нормативным требованиям, нарушение правил зимнего содержания - это только часть недостатков в содержании дорог, которые были выявлены в ходе масштабной проверки. Итоги мониторинга подвели в областной ГИБДД.Также представители руководства города пояснили, почему подрядчики не успевают быстро реагировать на смену погодных условий и вовремя справляться с поставленной задачей.Сейчас решается вопрос, каким образом можно справиться с этой проблемой: либо увеличивать финансирование, либо заключать контракты на более длительное время, чтобы подрядчик не боялся вкладывать средства в приобретение техники. Решается и проблема уличного освещения Кирова: составляется программа реновации, чтобы город стал "ярче" и комфортнее.