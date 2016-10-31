В Кирове прошел День единых действий РДШ
В рамках всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» участники смогли пообщаться с молодым педагогом, руководителем танцевальной студии Геннадием Перескоковым. Также школьников ждали интерактивные и образовательные площадки о добровольчестве, исторических квестах «Волонтеры Победы», о проектах для юных экологов и поисковиков. Отметим, что каждый школьник может стать активистом по направлениям - гражданская активность, военно-патриотическое воспитание, личностное развитие или информационно-медийное пространство.
КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ, УЧАСТНИК "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Это на самом деле интересно, я вступил в РДШ в Доме детского творчества "Вдохновение, у нас были так называемые волонтерские десанты, мы приезжали в реабилитационный центр "Доверие", проводили там разные концерты, мастер-классы, я только что вернулся с одного из них».
Добавим, что Кировское региональное отделение "Российского движения школьников", созданное в апреле 2016 года, набирает обороты. В регионе зарегистрировано уже около полутора тысяч активистов РДШ.
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