В Кирове прошел День единых действий РДШ

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В Кирове прошел День единых действий Российского движения школьников. Главной темой дня стала «Гражданская активность».В рамках всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» участники смогли пообщаться с молодым педагогом, руководителем танцевальной студии Геннадием Перескоковым. Также школьников ждали интерактивные и образовательные площадки о добровольчестве, исторических квестах «Волонтеры Победы», о проектах для юных экологов и поисковиков. Отметим, что каждый школьник может стать активистом по направлениям - гражданская активность, военно-патриотическое воспитание, личностное развитие или информационно-медийное пространство.Добавим, что Кировское региональное отделение "Российского движения школьников", созданное в апреле 2016 года, набирает обороты. В регионе зарегистрировано уже около полутора тысяч активистов РДШ.