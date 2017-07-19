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Новости / Общество

Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода

Вчера, 14:55 | Просмотров: 167 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Жителей дома на улице Попова города Кирова беспокоит шум от стройки путепровода и отсутствие удобных подъездных путей к подъездам. На проблему обратили внимание общественные активисты.

Для сотен тысяч жителей Кировской области новый путепровод станет лучшим способом миновать утренние пробки в Нововятске и быстро выехать на трассу до Чепецка. Новая магистраль разгрузит дорогу, ведущую из Кирова на юг области. Но для тех, кто не попал под расселение в связи со строительством путепровода, стройка стала серьезной проблемой, которая продолжается и днем, и ночью.

Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепроводаЕЛИЗВАЕТА ГОРОДИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №40А ПО УЛИЦЕ ПОПОВА:
«Каждый день мы встаем и не знаем, как нам, где на улицу выйти, то здесь трактора, то еще что. Кругом и всюду у нас беда».
 
 
Никто не призывает остановить стройку, но судьба тех, кто останется жить в этих домах по улице Попова, и в самом деле, вызывает вопросы. В 8 метрах от большой дороги, шум автомобилей, выхлопные газы. Рядом с путепроводом школа, садик и стадион.

Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепроводаАЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не должны быть ущемлены права тех людей, которые непосредственно слышат этот грохот, эти машины, дорог нет, как добираться до дома?».

Активисты ОНФ намерены обратиться в городскую администрацию с просьбой внести в проект строительства путепровода коррективы. А именно: выделить деньги за обустройство защитного ограждения, которое бы оберегало жителей нескольких домов по улице Попова от шума, пыли и других последствий большой стройки.


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