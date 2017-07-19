Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода
Для сотен тысяч жителей Кировской области новый путепровод станет лучшим способом миновать утренние пробки в Нововятске и быстро выехать на трассу до Чепецка. Новая магистраль разгрузит дорогу, ведущую из Кирова на юг области. Но для тех, кто не попал под расселение в связи со строительством путепровода, стройка стала серьезной проблемой, которая продолжается и днем, и ночью.
ЕЛИЗВАЕТА ГОРОДИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №40А ПО УЛИЦЕ ПОПОВА:
АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не должны быть ущемлены права тех людей, которые непосредственно слышат этот грохот, эти машины, дорог нет, как добираться до дома?».
Активисты ОНФ намерены обратиться в городскую администрацию с просьбой внести в проект строительства путепровода коррективы. А именно: выделить деньги за обустройство защитного ограждения, которое бы оберегало жителей нескольких домов по улице Попова от шума, пыли и других последствий большой стройки.
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