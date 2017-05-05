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В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам УФСИН

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 126 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам уголовно-исправительной системы.

Старшие товарищи, заслуженные сотрудники, ветераны. Монумент посвящен тем, кто создавал уголовно-исполнительную систему региона. Тем, кто не побоялся этой ответственной и опасной профессии.

Монумент представлен. Ветераны и действующие сотрудники ведомства возложили цветы и почтили память павших. Этот памятник - напоминание и важный символ для молодых сотрудников.

В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам УФСИНВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Молодежь придет, чтобы таким образом преемственность у нас была. Сохранялся дух державности, государственности, чтобы люди не оказывали услугу, а служили Родине».
 
 
О патриотическом воспитании говорили и ветераны.

В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам УФСИНСЕРГЕЙ ОМЕЛЮХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Сейчас наша главная задача, что бы мы сохранили преемственность поколений. Что бы мы сейчас воспитывали. Что бы мы сейчас воспитывали ребят, у нас и военно-патриотические клубы существуют и кадетские классы, которыми мы занимаемся. Что бы они выросли достойными мужчинами. Достойными людьми».

По мнению руководителя управления, это событие будет вписано отдельной строкой в историю областного управления ФСИН.


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