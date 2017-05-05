В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам УФСИН
Старшие товарищи, заслуженные сотрудники, ветераны. Монумент посвящен тем, кто создавал уголовно-исполнительную систему региона. Тем, кто не побоялся этой ответственной и опасной профессии.
Монумент представлен. Ветераны и действующие сотрудники ведомства возложили цветы и почтили память павших. Этот памятник - напоминание и важный символ для молодых сотрудников.
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
СЕРГЕЙ ОМЕЛЮХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Сейчас наша главная задача, что бы мы сохранили преемственность поколений. Что бы мы сейчас воспитывали. Что бы мы сейчас воспитывали ребят, у нас и военно-патриотические клубы существуют и кадетские классы, которыми мы занимаемся. Что бы они выросли достойными мужчинами. Достойными людьми».
По мнению руководителя управления, это событие будет вписано отдельной строкой в историю областного управления ФСИН.
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