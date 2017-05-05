В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам УФСИН

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«Молодежь придет, чтобы таким образом преемственность у нас была. Сохранялся дух державности, государственности, чтобы люди не оказывали услугу, а служили Родине».

В Кирове состоялось открытие памятника защитникам Отечества - ветеранам и сотрудникам уголовно-исправительной системы.Старшие товарищи, заслуженные сотрудники, ветераны. Монумент посвящен тем, кто создавал уголовно-исполнительную систему региона. Тем, кто не побоялся этой ответственной и опасной профессии.Монумент представлен. Ветераны и действующие сотрудники ведомства возложили цветы и почтили память павших. Этот памятник - напоминание и важный символ для молодых сотрудников.О патриотическом воспитании говорили и ветераны.По мнению руководителя управления, это событие будет вписано отдельной строкой в историю областного управления ФСИН.