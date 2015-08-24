Освящение купола нового храма в Юрье

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- Просто в душе большая радость, большая радость, большая благодать.

В Юрье продолжается строительство нового храма. Здесь освятили и установили на церковь купол и крест. Как это было?Сегодня в Юрье духовный праздник. Жители посёлка ждут новый храм уже несколько лет. Сейчас службы проходят в небольшой часовне. Там не хватает места для всех прихожан. Поэтому поднятие купола и креста - важное событие.Со строительством храма помогли благотворители. Работам содействуют Вятская Епархия и сами прихожане. Жители Юрьи трудятся на территории храма.Следующий шаг - внутренняя отделка. Церковь собирали буквально по кирпичику. Старый, цветной принесли люди. Позже появился новый, белый кирпич. Так храм стал общим делом. Работы планируют завершить в 2018 году.