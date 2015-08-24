Освящение купола нового храма в Юрье
Сегодня в Юрье духовный праздник. Жители посёлка ждут новый храм уже несколько лет. Сейчас службы проходят в небольшой часовне. Там не хватает места для всех прихожан. Поэтому поднятие купола и креста - важное событие.
- У нас сегодня в посёлке великий праздник, светлый день. С нами Господь сейчас навсегда. Он и был, он и есть, он и будет. Мы ждали этого дня десятилетиями.
- Я живу в соседней деревне и вот сюда пришла. Такое благоденствие, так светло на душе становится. Это ведь такое дело, что у нас наконец-то будет своя церковь.
Следующий шаг - внутренняя отделка. Церковь собирали буквально по кирпичику. Старый, цветной принесли люди. Позже появился новый, белый кирпич. Так храм стал общим делом. Работы планируют завершить в 2018 году.
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