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Новости / Общество

Освящение купола нового храма в Юрье

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 112 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Юрье продолжается строительство нового храма. Здесь освятили и установили на церковь купол и крест. Как это было?

Сегодня в Юрье духовный праздник. Жители посёлка ждут новый храм уже несколько лет. Сейчас службы проходят в небольшой часовне. Там не хватает места для всех прихожан. Поэтому поднятие купола и креста - важное событие.

- У нас сегодня в посёлке великий праздник, светлый день. С нами Господь сейчас навсегда. Он и был, он и есть, он и будет. Мы ждали этого дня десятилетиями.
- Просто в душе большая радость, большая радость, большая благодать.
 
 
Со строительством храма помогли благотворители. Работам содействуют Вятская Епархия и сами прихожане. Жители Юрьи трудятся на территории храма.

- Я живу в соседней деревне и вот сюда пришла. Такое благоденствие, так светло на душе становится. Это ведь такое дело, что у нас наконец-то будет своя церковь.

Следующий шаг - внутренняя отделка. Церковь собирали буквально по кирпичику. Старый, цветной принесли люди. Позже появился новый, белый кирпич. Так храм стал общим делом. Работы планируют завершить в 2018 году.


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