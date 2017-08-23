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Новости / Общество

Награждение ГТРК «Вятка» и итоги профсоюзов

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Итоги года подвели руководители областной Федерации профсоюзов. На встрече награды получили победители журналистского конкурса.

Конец декабря - время подводить итоги. Федерация профсоюзов региона не только оценивает свою работу, но и поощряет своих единомышленников и помощников. В том числе и средства массовой информации.

Члены Совета Федерации профсоюзных организаций высоко оценили деятельность СМИ, которые каждый день освещают события в городе и регионе.

Награждение ГТРК «Вятка» и итоги профсоюзовАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«ГТРК «Вятка» регулярно показывает сюжеты и освещает деятельность профсоюзных организаций. В конкурсе "Профсоюзный акцент. Дела. Люди. События". Наша телекомпания победила в номинации "Лучшее освещение действий профсоюзов области на региональном телевидении"».
 
 
Встреча Совета Федерации профсоюзов - это, прежде всего итоги и результаты.

Награждение ГТРК «Вятка» и итоги профсоюзовРОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Позиции Федерации профсоюзных организаций в общественно-политической области укрепляются, влияние на социально-экономические процессы - незначительно, но возрастает. Что дает основание делать такую оценку? Во-первых, на укрепление наших позиций повлияло изменение в позитивную сторону развитие социального партнерства в регионе».
 
 
Помимо руководителя федерации на трибуну приглашались представители профсоюзов. Они обозначили как проблемы, так и свои пожелания. Кроме того, слово предоставлено и почетным гостям.

Награждение ГТРК «Вятка» и итоги профсоюзовЛЕОНИД ПЕРМИНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВТТП:
«По-моему профсоюзы начинают оживляться. Это всегда приятно. Самое главное, наверное, в моем тезисе, давайте смотреть более предметно с точки зрения своих воздействий на работодателя».
 
 
Отметим, что в этом году у Федерации появился свой праздник. День профсоюзов Кировской области отмечается с этого года 16-го ноября.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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