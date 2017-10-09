Выставка «Новый год на фронте и в тылу» в Музее воинской славы

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В преддверии Нового года в Музее воинской славы открылась новая выставка. На этот раз кировчанам предлагают увидеть, как отмечали новогодние праздники в тяжелое военное время.Новый год – один из самых любимых праздников в нашей стране. Во все времена люди старались отметить его ярко и весело. Не были исключением и суровые военные годы.Скромный фронтовой быт солдат и офицеров не позволял отметить праздник с застольем и комфортом, как он отмечался в мирное время, но праздник не был забыт. Организаторы попытались воссоздать атмосферу того времени.Погрузиться в атмосферу военных лет поможет интерьер фронтовой землянки. Не менее интересен и стол с не хитрой фронтовой едой. Архивные документы и фотографии познакомят с утренниками и другими культурно-массовыми мероприятиями для юных кировчан тех лет.Также на выставке будут демонстрироваться фрагменты из советских художественных фильмов и кадры фронтовой кинохроники.