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Выставка «Новый год на фронте и в тылу» в Музее воинской славы

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 117 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В преддверии Нового года в Музее воинской славы открылась новая выставка. На этот раз кировчанам предлагают увидеть, как отмечали новогодние праздники в тяжелое военное время.

Новый год – один из самых любимых праздников в нашей стране. Во все времена люди старались отметить его ярко и весело. Не были исключением и суровые военные годы.

Выставка «Новый год на фронте и в тылу» в Музее воинской славыАЗАТ РАФИКОВ, ЭКСКУРСОВОД:
«Когда Великая Отечественная война началась, то Новый год праздновали и поскольку у нас музей воинской славы мы эту тему решили совместить и показать, как Новый год праздновали во фронтовых условиях и во время ВОВ в тылу, поэтому у нас два раздела - первый это тыл, а второй - это фронтовые условия».

Скромный фронтовой быт солдат и офицеров не позволял отметить праздник с застольем и комфортом, как он отмечался в мирное время, но праздник не был забыт. Организаторы попытались воссоздать атмосферу того времени.

Выставка «Новый год на фронте и в тылу» в Музее воинской славыКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Посетители выставки увидят фронтовые атрибуты всенародно любимого праздника. Это и поздравительные солдатские открытки, и письма, а также же скромная ёлочка, которая украшена ватой и медицинскими бинтами вместо ёлочных игрушек».

Погрузиться в атмосферу военных лет поможет интерьер фронтовой землянки. Не менее интересен и стол с не хитрой фронтовой едой. Архивные документы и фотографии познакомят с утренниками и другими культурно-массовыми мероприятиями для юных кировчан тех лет.

АЗАТ РАФИКОВ, ЭКСКУРСОВОД:
«Я думаю, во-первых, эта выставка поможет понять, что даже в тех трудных условиях военного времени всегда находилось место празднику. Выставка наполнена вещами 40-х годов, она поможет окунуться в атмосферу того времени».

Также на выставке будут демонстрироваться фрагменты из советских художественных фильмов и кадры фронтовой кинохроники.


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