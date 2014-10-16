Полицейские и судебные приставы выявляют должников

Большие неприятности ожидали водителей, которые намеренно или неумышленно не заплатили вовремя штрафы. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд по выявлению неплательщиков.
Профилактическое мероприятие проходило на стационарном посту ГИБДД у нового моста. Всего в этом году во время подобных рейдов было проверено более 4 тысяч водителей и пассажиров.
АЛЕКСАНДР, ВОДИТЕЛЬ:
«У меня тахограф евро, а карточка тахографа обычного, организация мне пока еще не сделала, меня не услышали, что нельзя такой карточкой пользоваться, все равно вынесли полторы тысячи рублей, надо как-то рассмотреть это дело, надо решать это. Личные штрафы есть, конечно, их получают все водители, штрафы оплачиваем, скидка 50% - это очень удобно».
Напомним, что эта льгота для водителей действует только в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако, по статистике каждый четвертый нарушитель даже не думает об оплате штрафа.
МАКСИМ ШИЛЯЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОГИБДД УМВД ПО Г. КИРОВУ:
«За нарушение ч.1 ст.32.2 КоАП, а именно неоплата административного штрафа в установленный законом срок 60 дней, предусмотрена ответственность в виде удвоенного штрафа, то есть за каждую тысячу на гражданина будет наложено 2 тысячи штрафа, помимо штрафа накладываются либо исправительные работы, либо административный арест до 15 суток».
Только в Кирове в этом году сотрудниками ГИБДД в службу судебных приставов было направлено более 13 тысяч материалов по должникам за неуплаченные штрафы. Привлечено к административной ответственности более тысячи двухсот человек. Регулярно проводятся и совместные рейды по массовой проверке водителей.
НАТАЛЬЯ ДОЛГУШИНА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УФССП ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задолженность по исполнительному производству можно погасить судебному приставу-исполнителю, получив квитанцию установленного образца прямо здесь, в мобильном пункте службы судебных приставов. Тем более в преддверии Нового года, когда люди собираются выезжать за границу, нужно обязательно проверить наличие ограничений на выезд за пределы РФ, иначе неприятной ситуации не избежать».
Добавим, что информацию о неуплаченных штрафах можно получить на сайтах ГИБДД и службы судебных приставов или на Портале госуслуг, а также в любом подразделении Госавтоинспекции области.
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