Полицейские и судебные приставы выявляют должников

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«За нарушение ч.1 ст.32.2 КоАП, а именно неоплата административного штрафа в установленный законом срок 60 дней, предусмотрена ответственность в виде удвоенного штрафа, то есть за каждую тысячу на гражданина будет наложено 2 тысячи штрафа, помимо штрафа накладываются либо исправительные работы, либо административный арест до 15 суток».

«Задолженность по исполнительному производству можно погасить судебному приставу-исполнителю, получив квитанцию установленного образца прямо здесь, в мобильном пункте службы судебных приставов. Тем более в преддверии Нового года, когда люди собираются выезжать за границу, нужно обязательно проверить наличие ограничений на выезд за пределы РФ, иначе неприятной ситуации не избежать».

Большие неприятности ожидали водителей, которые намеренно или неумышленно не заплатили вовремя штрафы. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд по выявлению неплательщиков.Профилактическое мероприятие проходило на стационарном посту ГИБДД у нового моста. Всего в этом году во время подобных рейдов было проверено более 4 тысяч водителей и пассажиров.Напомним, что эта льгота для водителей действует только в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако, по статистике каждый четвертый нарушитель даже не думает об оплате штрафа.Только в Кирове в этом году сотрудниками ГИБДД в службу судебных приставов было направлено более 13 тысяч материалов по должникам за неуплаченные штрафы. Привлечено к административной ответственности более тысячи двухсот человек. Регулярно проводятся и совместные рейды по массовой проверке водителей.Добавим, что информацию о неуплаченных штрафах можно получить на сайтах ГИБДД и службы судебных приставов или на Портале госуслуг, а также в любом подразделении Госавтоинспекции области.