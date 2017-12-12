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Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке Грина

Сегодня, 12:08 | Просмотров: 116 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В библиотеке Грина уже состоялась детская новогодняя ёлка. Она прошла в стиле эко.
 
 
Счастливые улыбки, смех и праздничные костюмы — для ребят, которые, благодаря своим воспитателям, уже с дошкольного возраста знают, что об окружающей среде нужно заботиться — даже новогодняя елка в стиле эко.

Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке ГринаНАТАЛЬЯ РЫЛОВА, МЕТОДИСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С ГРИНА:
«Сегодня в библиотеке мы завершаем год экологии. Надо сказать, очень торжественно завершаем, потому что подводим итоги областного конкурса на лучший новогодний сценарий "Ёлка в стиле ЭКО" с образами сказочных героев, эколят. Сегодня к нам собрались на ёлку ребята из Пижанского, Оричесвкого районов, из Юрьянского, приехали Загарье, Медянка - сельский библиотечный филиал».
 
 
Вот и в сценарии заключительного мероприятия нашлось место идеям каждого воспитателя. Кикиморка, Снеговик, Эко-ёлка и, конечно, главные гости - Дед Мороз и Снегурочка перенесли ребят в настоящую сказку. И, как бы ни пытались злые герои испортить праздник своими проказами, добро и дружба обязательно побеждают.

НАТАЛЬЯ РЫЛОВА, МЕТОДИСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С ГРИНА:
«Невозможно заставить ребенка полюбить природу, но можно найти подход и разбудить эту любовь. Вот этим мы сейчас и занимаемся».
 
 
Торжественная часть мероприятия - посвящение читателей Медянской сельской библиотеки в ряды эколят – дошколят, и получат диплом за подписью Министра охраны окружающей среды Кировской области. Несмотря на свой юный возраст, они уже заботятся об экологии. Сегодня — событие волнительное, но очень приятное.

Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке ГринаАЛИНА ДАНИЛОВА:
«Я люблю природу, я в команде эколята».
 
 
 
Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке ГринаВАЛЕРИЯ БЕХТЕЛЬ:
«Мы приехали из детского сада. Нам сегодня будут вручать значки и флажки эколят».


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