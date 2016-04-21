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Новости / Общество

Юным участникам движения напомнили правила поведения на дороге

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 122 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В этом году в Кирове 108 детей получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Как правило, в зимние каникулы количество ДТП возрастает. Чтобы этого не допустить, юным участникам движения в игре напомнили правила поведения на дороге.
 
 
Хоровод вокруг деда Мороза и Снегурочки - сегодня на Театральной площади проходит не детский праздник. Сотрудники ГИБДД провели практическое занятие "Безопасный маршрут к Ёлке". Первоклассники четырнадцатой школы дошли до главного места новогодних торжеств.

- Мы с вами разработали такую картинку с маршрутом безопасности. Мы нарисовали школу, мы обозначили улицы. Школа находится на улице Труда, нам нужно будет перейти рядом с улицей Карла Макса по светофору.

Более семидесяти школ города Кирова принимают участие в профилактическом мероприятии "Внимание! Каникулы!" Педагоги проводят с детьми профилактические беседы, экскурсии по микрорайонам города.

- Я специально подумал создать для вас ловушку и посмотреть как вы себя будете вести. Ни один из вас не посмотрел ни налево, ни направо. А на самом деле во въездах во дворы тоже происходят дорожно-транспортные происшествия. Так что когда мы переходим въезд во двор, мы должны убедиться в безопасном переходе.

Во время занятия сотрудники ГИБДД не только рассказывали о правилах сами, но и проверяли знания первоклассников.

- Первый знак - это "Уступи дорогу", а второй знак - это можно по этой дороге только повернуть направо.

Юным участникам движения напомнили правила поведения на дорогеИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Конечно же, мы обращаемся к родителям. В зимние каникулы дети предоставлены сами себе. И, конечно же, нужно усилить контроль: знать, где находится ваш ребенок, с кем он гуляет, с кем играет. Обязательно, провожая ребенка, например, с утра к бабушке, дедушке, напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах».

Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД каждый год, но о правилах дорожного движения необходимо помнить не только перед каникулами. Работа с детьми на эту жизненно - важную тему должна вестись ежедневно.


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