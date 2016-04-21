Юным участникам движения напомнили правила поведения на дороге

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В этом году в Кирове 108 детей получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Как правило, в зимние каникулы количество ДТП возрастает. Чтобы этого не допустить, юным участникам движения в игре напомнили правила поведения на дороге.

Хоровод вокруг деда Мороза и Снегурочки - сегодня на Театральной площади проходит не детский праздник. Сотрудники ГИБДД провели практическое занятие "Безопасный маршрут к Ёлке". Первоклассники четырнадцатой школы дошли до главного места новогодних торжеств.Более семидесяти школ города Кирова принимают участие в профилактическом мероприятии "Внимание! Каникулы!" Педагоги проводят с детьми профилактические беседы, экскурсии по микрорайонам города.Во время занятия сотрудники ГИБДД не только рассказывали о правилах сами, но и проверяли знания первоклассников.Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД каждый год, но о правилах дорожного движения необходимо помнить не только перед каникулами. Работа с детьми на эту жизненно - важную тему должна вестись ежедневно.