Юным участникам движения напомнили правила поведения на дороге
- Мы с вами разработали такую картинку с маршрутом безопасности. Мы нарисовали школу, мы обозначили улицы. Школа находится на улице Труда, нам нужно будет перейти рядом с улицей Карла Макса по светофору.
Более семидесяти школ города Кирова принимают участие в профилактическом мероприятии "Внимание! Каникулы!" Педагоги проводят с детьми профилактические беседы, экскурсии по микрорайонам города.
- Я специально подумал создать для вас ловушку и посмотреть как вы себя будете вести. Ни один из вас не посмотрел ни налево, ни направо. А на самом деле во въездах во дворы тоже происходят дорожно-транспортные происшествия. Так что когда мы переходим въезд во двор, мы должны убедиться в безопасном переходе.
Во время занятия сотрудники ГИБДД не только рассказывали о правилах сами, но и проверяли знания первоклассников.
- Первый знак - это "Уступи дорогу", а второй знак - это можно по этой дороге только повернуть направо.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Конечно же, мы обращаемся к родителям. В зимние каникулы дети предоставлены сами себе. И, конечно же, нужно усилить контроль: знать, где находится ваш ребенок, с кем он гуляет, с кем играет. Обязательно, провожая ребенка, например, с утра к бабушке, дедушке, напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах».
Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД каждый год, но о правилах дорожного движения необходимо помнить не только перед каникулами. Работа с детьми на эту жизненно - важную тему должна вестись ежедневно.
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