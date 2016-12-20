Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у семей погибших военнослужащих

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- Александра, поздравляем тебя с наступающим новым годом! Желаем благополучия, исполнения желаний.

В этой семье несчастье произошло десять лет назад. В ноябре 2007 года в Чечне, при исполнении служебного долга погиб супруг Светланы Сергей Киселев. Ему было всего 25 лет. После захвата базы боевиков в Шатойском районе Чечни Сергей получил тяжелое осколочное ранение и скончался. На следующий день он должен был уехать домой, в Киров к беременной супруге.

«Это ежедневный, еженочный труд сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, которые охраняют покой граждан и на территории КО и в ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе».

Сегодня сотрудники Росгвардии поздравили с наступающим новым годом семьи погибших военнослужащих. Вместе с правоохранителями в гости отправилась и наша съемочная группа.Светлана Киселева с дочкой Сашей первыми принимали поздравления с наступающими праздниками.Сегодня сотрудники Росгвардии не только заботятся о семьях погибших бойцов, но просят и самих кировчан не забывать о тех, кто защищает наш покой.У погибшего Сергея осталась дочь. Александре уже десять лет, девочка увлекается дымковским промыслом - этого индюка она слепила и раскрасила сама. Ну и конечно, как любой ребенок, Саша любит сладости и развлечения.