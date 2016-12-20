Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у семей погибших военнослужащих

Сегодня сотрудники Росгвардии поздравили с наступающим новым годом семьи погибших военнослужащих. Вместе с правоохранителями в гости отправилась и наша съемочная группа.
Светлана Киселева с дочкой Сашей первыми принимали поздравления с наступающими праздниками.
- Александра, поздравляем тебя с наступающим новым годом! Желаем благополучия, исполнения желаний.
В этой семье несчастье произошло десять лет назад. В ноябре 2007 года в Чечне, при исполнении служебного долга погиб супруг Светланы Сергей Киселев. Ему было всего 25 лет. После захвата базы боевиков в Шатойском районе Чечни Сергей получил тяжелое осколочное ранение и скончался. На следующий день он должен был уехать домой, в Киров к беременной супруге.
Сегодня сотрудники Росгвардии не только заботятся о семьях погибших бойцов, но просят и самих кировчан не забывать о тех, кто защищает наш покой. АНДРЕЙ ШУСТОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это ежедневный, еженочный труд сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, которые охраняют покой граждан и на территории КО и в ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе».
У погибшего Сергея осталась дочь. Александре уже десять лет, девочка увлекается дымковским промыслом - этого индюка она слепила и раскрасила сама. Ну и конечно, как любой ребенок, Саша любит сладости и развлечения.
СВЕТЛАНА КИСЕЛЕВА, ВДОВА:
«Спасибо, что нас не забываете, что на все мероприятия нас приглашаете, Саша любит везде ходить».
НАДЕЖДА УЛАНОВА, ПСИХОЛОГ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшними поздравлениями мы не ограничимся. Предусмотрен комплекс мероприятий для детей погибших сотрудников и военнослужащих. Мероприятия предусмотрены на все каникулы».
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