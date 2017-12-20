Кировский омбудсмен помог 62-летнему безногому инвалиду

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Чистая одежда, чистая комната и добрые люди. В интернате для пожилых инвалидов новый постоялец. Про Михаила Серебрякова мы рассказывали на прошлой неделе. Безногий пенсионер проживал в очень плохих условиях. Как изменилась его жизнь?В руках книга, с лица не сходит улыбка. Михаил Серебряков уже третий день на новом месте. Эта карантинная комната интерната для инвалидов. За состоянием пенсионера наблюдают врачи.Неделю назад Михаил Серебряков проживал на окраине Нововятска в ужасных условиях. Выжить помогали соседи. Приносили еду и дрова. После того, как пенсионер перебрался в интернат, первым делом сбрил бороду.До конца недели пенсионер будет жить здесь. После карантина отправится в свою комнату, а через несколько недель ему подберут соседа.Попасть в интернат Михаилу Серебрякову помогли соседи и уполномоченный по правам человека в Кировской области. Отметим, что социальным службам приходится часто сталкиваться с подобными историями.Специалисты центра социального обслуживания реагируют на все звонки и проверяют информацию о нуждающихся людях.