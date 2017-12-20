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Кировский омбудсмен помог 62-летнему безногому инвалиду

Вчера, 17:50 | Просмотров: 143 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Чистая одежда, чистая комната и добрые люди. В интернате для пожилых инвалидов новый постоялец. Про Михаила Серебрякова мы рассказывали на прошлой неделе. Безногий пенсионер проживал в очень плохих условиях. Как изменилась его жизнь?

В руках книга, с лица не сходит улыбка. Михаил Серебряков уже третий день на новом месте. Эта карантинная комната интерната для инвалидов. За состоянием пенсионера наблюдают врачи.

- Здесь все нормально, отлично.

Неделю назад Михаил Серебряков проживал на окраине Нововятска в ужасных условиях. Выжить помогали соседи. Приносили еду и дрова. После того, как пенсионер перебрался в интернат, первым делом сбрил бороду.

- Нет, конечно, не жалко, сбрил вот все.

До конца недели пенсионер будет жить здесь. После карантина отправится в свою комнату, а через несколько недель ему подберут соседа.

Кировский омбудсмен помог 62-летнему безногому инвалидуАЛЕКСАНДР КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
«Такой вопрос серьезный с соседями. Стараемся в ходе беседы психолога выяснить, кто к кому больше подходит. Подбор соседа проходит индивидуально».

Попасть в интернат Михаилу Серебрякову помогли соседи и уполномоченный по правам человека в Кировской области. Отметим, что социальным службам приходится часто сталкиваться с подобными историями.

Кировский омбудсмен помог 62-летнему безногому инвалидуАЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ДИРЕКТОР КОГАУСО "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ":
«У нас порядка поступает таких звонков, в месяц по городу Кирову от десяти до двадцати».

Специалисты центра социального обслуживания реагируют на все звонки и проверяют информацию о нуждающихся людях.


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