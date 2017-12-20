Кировский омбудсмен помог 62-летнему безногому инвалиду
В руках книга, с лица не сходит улыбка. Михаил Серебряков уже третий день на новом месте. Эта карантинная комната интерната для инвалидов. За состоянием пенсионера наблюдают врачи.
- Здесь все нормально, отлично.
Неделю назад Михаил Серебряков проживал на окраине Нововятска в ужасных условиях. Выжить помогали соседи. Приносили еду и дрова. После того, как пенсионер перебрался в интернат, первым делом сбрил бороду.
- Нет, конечно, не жалко, сбрил вот все.
До конца недели пенсионер будет жить здесь. После карантина отправится в свою комнату, а через несколько недель ему подберут соседа.
АЛЕКСАНДР КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
«Такой вопрос серьезный с соседями. Стараемся в ходе беседы психолога выяснить, кто к кому больше подходит. Подбор соседа проходит индивидуально».
Попасть в интернат Михаилу Серебрякову помогли соседи и уполномоченный по правам человека в Кировской области. Отметим, что социальным службам приходится часто сталкиваться с подобными историями.
АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ДИРЕКТОР КОГАУСО "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ":
«У нас порядка поступает таких звонков, в месяц по городу Кирову от десяти до двадцати».
Специалисты центра социального обслуживания реагируют на все звонки и проверяют информацию о нуждающихся людях.
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