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В Кировском кадетском корпусе возрождают культуру офицерских балов

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 141 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кировском кадетском корпусе прошел первый бал. Ученики и учителя, родители и творческие коллективы области встретились для того, чтобы возобновить традицию новогодних балов.
 
 
Роза в руке, бальное платье у девочек, белая рубашка и китель у мальчиков. К этому дню кадеты готовились два месяца. Кто-то танцевать уже умел, а кому-то пришлось учиться с нуля.

Екатерина Краева и Иван Таймаров - избранные королева и король бала. Десятиклассники помогали младшим ученикам танцевать классические танцы.

В Кировском кадетском корпусе возрождают культуру офицерских баловИВАН ТАЙМАРОВ:
«Даже не представляли, когда все это начиналось, не представляли, как младшие классы научить танцевать. Когда только на этапе начала было, было очень сложно. Думал, что все будет настолько, что все пойдет крахом, что ничего не получится. А сейчас посмотрел, все это по-другому смотрелось».
 
 
Идея бала возникла у руководства кадетского корпуса не случайно.

В Кировском кадетском корпусе возрождают культуру офицерских баловВАСИЛИЙ ПАНИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Я. ОПАРИНА:
«В своем становлении, когда кадетский корпус был, я поставил задачу о том, что каждый выпускник умел танцевать вальс. А для того, чтобы уметь танцевать вальс, необходимо проводить танцы. А танцы - это первый кадетский бал».
 
 
Кировский кадетский корпус открылся 1 сентября. Ученики осваивают не только основную образовательную программу, но и изучают основы военной подготовки, а также занимаются ориентированием, спортивным туризмом, хореографией.

В Кировском кадетском корпусе возрождают культуру офицерских баловМИХАИЛ ИСУПОВ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я очень надеюсь, что бал станет традиционным. Самое главное, мы видим на лицах ребят одухотворение, им это интересно, их это увлекает, то есть самое главное, чтобы ребята это делали для личного удовольствия».
 
 
В планах у руководства проводить подобные мероприятия как можно чаще. Возможно, в следующем году мы увидим, как первые король и королева бала передадут свой титул уже повзрослевшим младшеклассникам.


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