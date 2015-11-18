Новогодний вечер для детей-сирот во Дворце культуры "Космос"
Новогодние вечера - не единственные встречи опекунских семей.
ЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В течение года у нас проходит много разных мероприятий: есть традиционные, такой как праздник семьи. У нас есть замечательные мероприятия, два года уже - это слет замещающих семей. У нас есть день матери. И в этом году у нас состоялся конкурс на лучшую замещающую семью».
Танцы, конкурсы и новогоднее настроение - подобные мероприятия позволяют в полной мере ощутить приближение праздников.
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13.12.2017