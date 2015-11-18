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Новогодний вечер для детей-сирот во Дворце культуры "Космос"

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 127 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Во Дворце культуры "Космос" прошел новогодний вечер для детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях. Игры и конкурсы, сказочные герои, сюрпризы и подарки - новогоднее настроение почувствовали не только дети, но и взрослые.
 
 
Около ста детей от семи до тринадцати лет пришли отпраздновать приближающийся новый год. Всего в Кирове около семисот детей, которые воспитываются в приемных семьях. Всем детям будут вручены новогодние подарки.

Новогодние вечера - не единственные встречи опекунских семей.

Новогодний вечер для детей-сирот во Дворце культуры "Космос"ЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В течение года у нас проходит много разных мероприятий: есть традиционные, такой как праздник семьи. У нас есть замечательные мероприятия, два года уже - это слет замещающих семей. У нас есть день матери. И в этом году у нас состоялся конкурс на лучшую замещающую семью».

Танцы, конкурсы и новогоднее настроение - подобные мероприятия позволяют в полной мере ощутить приближение праздников.


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