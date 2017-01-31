На "Форуме действий" ОНФ были представлены инициативы кировских общественников

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«Наверное, самой масштабной площадкой, в которой мы принимали участие - это была площадка экологии. У нас было чем похвалиться, в хорошем даже смысле. Так получилось, что кировская область первая реализовала закон о зеленом щите».

«Нам еще многое предстоит сделать, прежде всего, ради благополучия граждан. Ради того, что бы преодолеть бедность и неравенство. Уровень этих проблем, к сожалению, очень высок. Мы должны ответить на судьбоносные исторические вызовы».

Владимир Путин поручит исполнить инициативы кировских общественников. В Москве закончил свою работу "Форум действий" общероссийского народного фронта. Вятские активисты также оказались в гуще событий.Среди такого количества людей легко затеряться. Но это не про кировских активистов ОНФ. На "форуме действий" вятская делегация смогла донести свои идеи, как до единомышленников из других регионов, так и до федеральных властей.Высокие результаты вятских активистов были отмечены в борьбе с несанкционированными свалками. В ходе форума кировчане предложили создать на территории региона национальный парк "Атарская Лука" в уникальной природной зоне в Советском районе.Глава государства поблагодарил активистов за их честную и открытую борются против коррупции, за то позитивное влияние, которое общественники оказывают на региональную власть.Общероссийский народный фронт сегодня - это мощная общественная организация, которая пользуется большим авторитетом.