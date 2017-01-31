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На "Форуме действий" ОНФ были представлены инициативы кировских общественников

Сегодня, 15:02 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Владимир Путин поручит исполнить инициативы кировских общественников. В Москве закончил свою работу "Форум действий" общероссийского народного фронта. Вятские активисты также оказались в гуще событий.
 
 
Среди такого количества людей легко затеряться. Но это не про кировских активистов ОНФ. На "форуме действий" вятская делегация смогла донести свои идеи, как до единомышленников из других регионов, так и до федеральных властей.

На "Форуме действий" ОНФ были представлены инициативы кировских общественниковРОМАН ТИТОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наверное, самой масштабной площадкой, в которой мы принимали участие - это была площадка экологии. У нас было чем похвалиться, в хорошем даже смысле. Так получилось, что кировская область первая реализовала закон о зеленом щите».
 
 
Высокие результаты вятских активистов были отмечены в борьбе с несанкционированными свалками. В ходе форума кировчане предложили создать на территории региона национальный парк "Атарская Лука" в уникальной природной зоне в Советском районе.

РОМАН ТИТОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Президент обычно дает поручения - официальные, протокольные, письменные, органам исполнительной власти, чиновникам, региональным властям. Мы очень надеемся, что нам удалось в этом году добиться того, что в поручения, как в публичные, так и в непубличные, попадут некие вещи, некие наши идеи, которые выработаны были в ходе работы в Кировской области в этом году».

Глава государства поблагодарил активистов за их честную и открытую борются против коррупции, за то позитивное влияние, которое общественники оказывают на региональную власть.

На "Форуме действий" ОНФ были представлены инициативы кировских общественниковВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
«Нам еще многое предстоит сделать, прежде всего, ради благополучия граждан. Ради того, что бы преодолеть бедность и неравенство. Уровень этих проблем, к сожалению, очень высок. Мы должны ответить на судьбоносные исторические вызовы».
 
 
Общероссийский народный фронт сегодня - это мощная общественная организация, которая пользуется большим авторитетом.


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