В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

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Это седьмой дом в регионе для ребят без родителей. Его построили в микрорайоне Коминтерн на улице Павла Корчагина, 60-б. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было подписано 22 ноября. А в начале декабря между ребятами, которые получили жилье, провели жеребьевку - они выбирали номер квартиры.

В Кирове дети-сироты получили ключи от 117 квартир. Дом на улице Павла Корчагина стал настоящим новогодним подарком от государства тем, кто начинает взрослую самостоятельную жизнь. Со счастливыми новосёлами встретился Иван Швецов.Все они площадью в 26 кв. м. А вот планировка разная - есть квартиры-студии, а есть однокомнатные с кухней. Кому что досталось, решил случай. У каждой квартиры есть балкон, во дворе - детская площадка.Татьяна Сафронова, многодетная мама, пришла с 3 приемными дочерями: все они получат в новом доме по квартире. У одной из дочерей сегодня день рождения, ей исполняется 18 лет. Получается двойной праздник.В квартирах чистовая отделка, есть сантехника, осталось поставить мебель. Ребята получили новое жилье по договору социального найма. По нему собственником еще пять лет останется муниципалитет. Полноценными хозяевами молодые люди станут лишь через пять лет.После сдачи этого дома в Кирове ликвидировали очередь детей-сирот, которая была на 2017 год. Чтобы она не образовывалась в дальнейшем, в 2019 году в городе будет построен еще один дом для сирот. Место под него пока выбирают.