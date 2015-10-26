В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто в этой программе участвовал, поздравить всех, кто сегодня получает свою первую в жизни квартиру, пусть это будет новогодний подарок на долгие годы!».
Татьяна Сафронова, многодетная мама, пришла с 3 приемными дочерями: все они получат в новом доме по квартире. У одной из дочерей сегодня день рождения, ей исполняется 18 лет. Получается двойной праздник.
ТАТЬЯНА САФРОНОВА, МНОГОДЕТНАЯ ПРИЁМНАЯ МАТЬ:
«В декабре мы с моей дочерью Ниной были на приёме у губернатора и попросили его вручить ключи девчонкам накануне Нового года. Губернатор сразу отозвался, что все возможное будет сделано и эта просьба будет выполнена».
НИНА ЖИЖИНА, ПРИЁМНАЯ ДОЧЬ ТАТЬЯНЫ САФРОНОВОЙ:
«Хотелось очень квартиру, строю планы, как обустроить ее уютно, по-домашнему. Я очень благодарна губернатору за то, что помог».
В квартирах чистовая отделка, есть сантехника, осталось поставить мебель. Ребята получили новое жилье по договору социального найма. По нему собственником еще пять лет останется муниципалитет. Полноценными хозяевами молодые люди станут лишь через пять лет.
ДАРЬЯ КОЛПАКОВА:
«Я благодарна за такую возможность, радость, счастье, что можно сказать!».
«Я очень рада! Мы долго ждали, ждали, и вот, дождались!».
После сдачи этого дома в Кирове ликвидировали очередь детей-сирот, которая была на 2017 год. Чтобы она не образовывалась в дальнейшем, в 2019 году в городе будет построен еще один дом для сирот. Место под него пока выбирают.
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