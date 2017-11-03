Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города Кирова

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«Для нас очень важно услышать мнение почетных горожан. О том, как они оценивают работу городской власти. Какие слова, пожелания, нарекания, может быть претензии, они имеют. Такое личное общение действительно крайне важно».

«Успех всего нашего города, он складывается из успеха каждого из вас. Мы гордимся вами. Мы желаем вам дальнейших побед».

Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города. Елена Ковалева сегодня поздравила с наступающим праздником почетных граждан Кирова и тех, кто в этом году достиг больших успехов.Спортсмены, врачи, известные руководители и другие. На встречу с главой города приглашены почетные граждане Кирова. Елена Ковалева поздравила заслуженных деятелей и рассказала им о результатах работы властей.Елена Ковалева обсудила с почетными гражданами Кирова ряд актуальных городских тем. Глава встретилась так же с теми, кто в этом году добился высоких результатов в своей деятельности. Это учителя, общественные активисты, школьники, руководители предприятий.Елена Ковалева вручила гостям встречи благодарности.