Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города Кирова

Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города. Елена Ковалева сегодня поздравила с наступающим праздником почетных граждан Кирова и тех, кто в этом году достиг больших успехов.
Спортсмены, врачи, известные руководители и другие. На встречу с главой города приглашены почетные граждане Кирова. Елена Ковалева поздравила заслуженных деятелей и рассказала им о результатах работы властей.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Для нас очень важно услышать мнение почетных горожан. О том, как они оценивают работу городской власти. Какие слова, пожелания, нарекания, может быть претензии, они имеют. Такое личное общение действительно крайне важно».
Елена Ковалева обсудила с почетными гражданами Кирова ряд актуальных городских тем. Глава встретилась так же с теми, кто в этом году добился высоких результатов в своей деятельности. Это учителя, общественные активисты, школьники, руководители предприятий.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Успех всего нашего города, он складывается из успеха каждого из вас. Мы гордимся вами. Мы желаем вам дальнейших побед».
Елена Ковалева вручила гостям встречи благодарности.
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