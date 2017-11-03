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Новости / Общество

Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города Кирова

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 142 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города. Елена Ковалева сегодня поздравила с наступающим праздником почетных граждан Кирова и тех, кто в этом году достиг больших успехов.
 
 
Спортсмены, врачи, известные руководители и другие. На встречу с главой города приглашены почетные граждане Кирова. Елена Ковалева поздравила заслуженных деятелей и рассказала им о результатах работы властей.

Самые заслуженные и успешные кировчане встретились с главой города КироваЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Для нас очень важно услышать мнение почетных горожан. О том, как они оценивают работу городской власти. Какие слова, пожелания, нарекания, может быть претензии, они имеют. Такое личное общение действительно крайне важно».
 
 
Елена Ковалева обсудила с почетными гражданами Кирова ряд актуальных городских тем. Глава встретилась так же с теми, кто в этом году добился высоких результатов в своей деятельности. Это учителя, общественные активисты, школьники, руководители предприятий.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Успех всего нашего города, он складывается из успеха каждого из вас. Мы гордимся вами. Мы желаем вам дальнейших побед».
 
 
Елена Ковалева вручила гостям встречи благодарности.


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