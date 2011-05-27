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Как не отравиться за новогодним столом? Советы от Роспотребнадзора

Сегодня, 17:37 | Просмотров: 67 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня кировчане штурмуют магазины в поисках продуктов к новогоднему застолью. На что нужно обратить внимание, если не хотите омрачить праздник?

Красная икра. Смотрите дату изготовления. Качественная производится с июля по сентябрь. Причем маркировка должна быть проштампована изнутри банки. Цифры, вдавленные внутрь или нечёткая полиграфия говорит о поддельной продукции.
Заранее купленные торты и пирожные плохо хранятся даже в холодильнике. Их приобретать лучше за день или два до застолья, не раньше.

Ну и какой новогодний стол без салатов: интернет полон самыми разнообразными рецептами: кто-то будет готовить традиционный оливье или селедку под шубой, кто-то захочет удивить гостей чем-то особенным. Но правила приготовления и хранения салатов одни для всех.

Как не отравиться за новогодним столом? Советы от РоспотребнадзораАЛЕКСАНДР ТИМШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАЗДОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Салат - это отдельная история. Его надо готовить перед употреблением и заправлять только перед подачей на стол. Не оставлять заранее, тем более на следующий день. Вообще надолго оставлять продукты нельзя, особенно если при их приготовлении не соблюдались правила личной гигиены».
 
Излишества одной новогодней ночи могут испортить все каникулы и даже довести до больницы. Чтобы этого не случилось, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать особое внимание на качество напитков – в праздники, как правило, увеличивается число отравлений. Кстати, Новый год без алкоголя - прекрасный способ подать пример детям, хорошо провести время и 1 января чувствовать себя легко и свежо. Можно поиграть в настольные игры, погулять, покататься с горки, устроить бал-маскарад, была бы фантазия и желание, а весёлое занятие найти - не проблема.


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