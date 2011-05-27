Как не отравиться за новогодним столом? Советы от Роспотребнадзора

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Сегодня кировчане штурмуют магазины в поисках продуктов к новогоднему застолью. На что нужно обратить внимание, если не хотите омрачить праздник?Красная икра. Смотрите дату изготовления. Качественная производится с июля по сентябрь. Причем маркировка должна быть проштампована изнутри банки. Цифры, вдавленные внутрь или нечёткая полиграфия говорит о поддельной продукции.Заранее купленные торты и пирожные плохо хранятся даже в холодильнике. Их приобретать лучше за день или два до застолья, не раньше.Ну и какой новогодний стол без салатов: интернет полон самыми разнообразными рецептами: кто-то будет готовить традиционный оливье или селедку под шубой, кто-то захочет удивить гостей чем-то особенным. Но правила приготовления и хранения салатов одни для всех.Излишества одной новогодней ночи могут испортить все каникулы и даже довести до больницы. Чтобы этого не случилось, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать особое внимание на качество напитков – в праздники, как правило, увеличивается число отравлений. Кстати, Новый год без алкоголя - прекрасный способ подать пример детям, хорошо провести время и 1 января чувствовать себя легко и свежо. Можно поиграть в настольные игры, погулять, покататься с горки, устроить бал-маскарад, была бы фантазия и желание, а весёлое занятие найти - не проблема.