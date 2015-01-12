Ледяные скульптуры на территории гимназии имени Грина
- Всем же известно, что в этом году огурца женили, мы решили показать это в такой шуточной форме.
Скульптуры высотой примерно в полтора метра, да еще ледяной постамент. Творение Дарьи Козловой возвышается над прохожими. Истобенские огурцы делали всем классом. Десятиклассники справились с задачей за два дня.
ДАРЬЯ КОЗЛОВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ ИМ. А. ГРИНА:
«С миру по нитке собрали волосы, фату, платье. - Платье одноклассницы? - Конечно. И такие огурцы у нас получились».
Внутренний двор гимназии имени Грина посвящен вятским праздникам и новому году. Здесь и истобенские огурцы, и вятский лапоть, и свистунья. Скульптуры создавали всем миром, то есть всей школой, а это более семи сотен гимназистов, помогали и родители.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Большое внимание уделено спорту номер один. Ученики создали футбольное поле на территории своей школы. Чемпионат мира по футболу. Этому событию посвящена целая аллея. Здесь представлены талисманы чемпионатов мира прошлых лет».
Традиция оформлять, таким образом, территорию гимназии появилась примерно 14-ть лет назад. Уже много лет здесь устраивают большие фотосессии. Прогуляться и полюбоваться скульптурами приходят жители со всего района.
ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИЯ ИМ. А. ГРИНА:
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Все образовательные учреждения активно участвуют. Число участников год от года увеличивается. В этом году принимают участие 46 учреждений».
Конкурс проходит уже в десятый раз. Школы возводят на своей территории не только ледяные скульптуры, горки, плакаты баннеры, даже катки. Одним словом, все, что подскажет фантазия и новогоднее настроение. Итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников.
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12.01.2015