Ледяные скульптуры на территории гимназии имени Грина

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«Ходят очень много малышей. Не только школьники, но и из детских садов. Целые группы приводят. Проводят здесь экскурсии. Очень много родителей приходят».

Жители улицы Физкультурников ходят в гимназию имени Грина на фотосессии. Более двух десятков ледяных скульптур украсили территорию школы.Скульптуры высотой примерно в полтора метра, да еще ледяной постамент. Творение Дарьи Козловой возвышается над прохожими. Истобенские огурцы делали всем классом. Десятиклассники справились с задачей за два дня.Внутренний двор гимназии имени Грина посвящен вятским праздникам и новому году. Здесь и истобенские огурцы, и вятский лапоть, и свистунья. Скульптуры создавали всем миром, то есть всей школой, а это более семи сотен гимназистов, помогали и родители.Традиция оформлять, таким образом, территорию гимназии появилась примерно 14-ть лет назад. Уже много лет здесь устраивают большие фотосессии. Прогуляться и полюбоваться скульптурами приходят жители со всего района.Ужен семь лет подряд гимназия Грина участвует в городском конкурсе. Школы и детские сады соревнуются, кто лучше украсит свою территорию к новому году.Конкурс проходит уже в десятый раз. Школы возводят на своей территории не только ледяные скульптуры, горки, плакаты баннеры, даже катки. Одним словом, все, что подскажет фантазия и новогоднее настроение. Итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников.