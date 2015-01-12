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Ледяные скульптуры на территории гимназии имени Грина

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 87 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители улицы Физкультурников ходят в гимназию имени Грина на фотосессии. Более двух десятков ледяных скульптур украсили территорию школы.

- Всем же известно, что в этом году огурца женили, мы решили показать это в такой шуточной форме.

Скульптуры высотой примерно в полтора метра, да еще ледяной постамент. Творение Дарьи Козловой возвышается над прохожими. Истобенские огурцы делали всем классом. Десятиклассники справились с задачей за два дня.

Ледяные скульптуры на территории гимназии имени ГринаДАРЬЯ КОЗЛОВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ ИМ. А. ГРИНА:
«С миру по нитке собрали волосы, фату, платье. - Платье одноклассницы? - Конечно. И такие огурцы у нас получились».

Внутренний двор гимназии имени Грина посвящен вятским праздникам и новому году. Здесь и истобенские огурцы, и вятский лапоть, и свистунья. Скульптуры создавали всем миром, то есть всей школой, а это более семи сотен гимназистов, помогали и родители.

Ледяные скульптуры на территории гимназии имени ГринаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Большое внимание уделено спорту номер один. Ученики создали футбольное поле на территории своей школы. Чемпионат мира по футболу. Этому событию посвящена целая аллея. Здесь представлены талисманы чемпионатов мира прошлых лет».

Традиция оформлять, таким образом, территорию гимназии появилась примерно 14-ть лет назад. Уже много лет здесь устраивают большие фотосессии. Прогуляться и полюбоваться скульптурами приходят жители со всего района.

Ледяные скульптуры на территории гимназии имени ГринаЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИЯ ИМ. А. ГРИНА:
«Ходят очень много малышей. Не только школьники, но и из детских садов. Целые группы приводят. Проводят здесь экскурсии. Очень много родителей приходят».
 
 
Ужен семь лет подряд гимназия Грина участвует в городском конкурсе. Школы и детские сады соревнуются, кто лучше украсит свою территорию к новому году.

Ледяные скульптуры на территории гимназии имени ГринаВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Все образовательные учреждения активно участвуют. Число участников год от года увеличивается. В этом году принимают участие 46 учреждений».

Конкурс проходит уже в десятый раз. Школы возводят на своей территории не только ледяные скульптуры, горки, плакаты баннеры, даже катки. Одним словом, все, что подскажет фантазия и новогоднее настроение. Итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников.


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