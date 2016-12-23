В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

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Автобусы и троллейбусы будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 03 часов 1 января 2018 года.В это время специальным рейсом до Театральной площади могут добраться жители Нововятского района. Автобусы будут отправляться от улицы Кирова с ориентировочным интервалом 30 минут. До Театральной площади пассажирский транспорт будет следовать по маршруту автобуса №46.В центре Кирова в новогоднюю ночь будет работать автобусный маршрут №23, на линию также выйдут троллейбусы № 1 и №8.Напомним, что со схемой движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Кирова в разделе «Городской пассажирский трнаспорт».Стоимость билета на проезд в пассажирском транспорте в новогоднюю ночь составит 39 рублей. Электронные транспортные карты всех категорий (в том числе льготные) на специальных маршрутах действовать не будут.