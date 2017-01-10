Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

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26 декабря состоялось заседание правления региональной службы по тарифам Кировской области, на котором рассмотрели вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном городском и пригородном транспорте на 2018 год.На заседании были озвучены результаты экспертизы предложения автоперевозчиков об установлении тарифов, а также рекомендации членов Экспертного совета и Общественной палаты Кировской области. Заслушав выступающих, правление приняло решение тарифы не повышать.- Размеры тарифов на перевозку пассажиров, ручной клади и багажа в автомобильном и электрифицированном транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кировской области сохранить на уровне, утверждённом решением региональной службы по тарифам от 30 декабря 2016 года, - говорится в решении. Оно согласовано в установленном порядке с министерством транспорта Кировской области.Напомним, 30 декабря 2016 года региональная служба по тарифам Кировской области установила плату за проезд в троллейбусах и городских автобусах в размере 22 рублей за одну поездку, в автотранспорте пригородного сообщения - 3 рублей 51 коп. за пассажирокилометр.