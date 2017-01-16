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Новости / Общество

В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

Вчера, 19:49 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Министерство охраны окружающей среды Кировской области по поручению Правительства региона разработало и утвердило план («дорожную карту») «Усиление мероприятий, направленных на уменьшение численности волка и снижение угрозы его захода в населённые пункты».

Отметим, что на территории охотничьих угодий Кировской области ежегодно добывается более 250 волков, только за истекший период 2017 года министерство приняло 77 решений о регулировании численности волка в отношении 35 охотпользователей и 6 общедоступных охотничьих угодий. С начала года в области добыто 227 хищников, половина из них по разрешениям на регулирование.

Необходимость особого плана по борьбе с хищными животными вызвана увеличением заходов волка в населённые пункты. По мнению специалистов, это связано с недостатком корма из-за сырого лета и снижением численности мелкой дичи и пернатых и, как следствие, обострением ситуации с пропитанием хищников в осенне-зимний период. Особую проблему вызывают волки, обитающие вблизи населённых пунктов и периодически заходящие на их территорию.

Новый план призван объединить усилия природоохранных органов,  муниципальных образований, охотпользователей, подразделения полиции в муниципальных районах, лесопользователей.

Из основных направлений «дорожной карты» можно отметить постоянный мониторинг охотпользователями численности волков вблизи населённых пунктов, информирование населения о недопущении безнадзорного содержания домашних собак, материальное и нематериальное стимулирование добычи волка охотниками за счёт муниципальных образований, охотпользователей.

Будут усилены начатые с 2017 года в соответствии с новым законом в сфере охотничьего хозяйства меры по стимулированию охотников и со стороны министерства. Продолжится практика выдачи разрешений на регулирование численности волка вне сроков охоты, для охотников-волчатников сохранится приоритетное право получения разрешений на добычу медведя, лося и кабана. Методические, организационные меры поддержки будут оказываться особым бригадам охотников по добыче волка, в том числе опытными госинспекторами министерства.

Реализация плана предусматривает уменьшение численности волка на территории области и снижение угрозы его захода в населённые пункты.

Планируется, что благодаря «дорожной карте» в районах будет сформирован действенный механизм по снижению численности волков и случаев их появления в жилой зоне. План уже направлен в муниципальные образования Кировской области и всем охотпользователям.

В настоящее время администрация Опаринского района при взаимодействии с министерством охраны окружающей среды уже реализует пилотный проект по выделению из местного бюджета вознаграждения в размере 1000 рублей за добычу хищника. Кроме того, в случае успешной охоты охотникам будет возмещаться стоимость горюче-смазочных материалов.

В министерстве считают, что опыт Опаринского района необходимо распространять и на другие муниципальные районы, особенно на те, где ситуация с волками более сложная - Лузский, Подосиновский, Опаринский, Даровской, Нагорский, Мурашинский, Белохолуницкий.

Подробнее с «дорожной картой» можно ознакомиться на официальном сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области priroda.kirovreg.ru.

Информирование населения о работе по реализации «дорожной карты»  будет проводиться в регулярном режиме. В том числе через раздел «Охрана и использование животного мира» информационного портала «ГИС-Экология», разработанного министерством в 2017 году.


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