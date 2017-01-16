В Кировской области утверждён план по снижению численности волка
Отметим, что на территории охотничьих угодий Кировской области ежегодно добывается более 250 волков, только за истекший период 2017 года министерство приняло 77 решений о регулировании численности волка в отношении 35 охотпользователей и 6 общедоступных охотничьих угодий. С начала года в области добыто 227 хищников, половина из них по разрешениям на регулирование.
Необходимость особого плана по борьбе с хищными животными вызвана увеличением заходов волка в населённые пункты. По мнению специалистов, это связано с недостатком корма из-за сырого лета и снижением численности мелкой дичи и пернатых и, как следствие, обострением ситуации с пропитанием хищников в осенне-зимний период. Особую проблему вызывают волки, обитающие вблизи населённых пунктов и периодически заходящие на их территорию.
Новый план призван объединить усилия природоохранных органов, муниципальных образований, охотпользователей, подразделения полиции в муниципальных районах, лесопользователей.
Из основных направлений «дорожной карты» можно отметить постоянный мониторинг охотпользователями численности волков вблизи населённых пунктов, информирование населения о недопущении безнадзорного содержания домашних собак, материальное и нематериальное стимулирование добычи волка охотниками за счёт муниципальных образований, охотпользователей.
Будут усилены начатые с 2017 года в соответствии с новым законом в сфере охотничьего хозяйства меры по стимулированию охотников и со стороны министерства. Продолжится практика выдачи разрешений на регулирование численности волка вне сроков охоты, для охотников-волчатников сохранится приоритетное право получения разрешений на добычу медведя, лося и кабана. Методические, организационные меры поддержки будут оказываться особым бригадам охотников по добыче волка, в том числе опытными госинспекторами министерства.
Реализация плана предусматривает уменьшение численности волка на территории области и снижение угрозы его захода в населённые пункты.
Планируется, что благодаря «дорожной карте» в районах будет сформирован действенный механизм по снижению численности волков и случаев их появления в жилой зоне. План уже направлен в муниципальные образования Кировской области и всем охотпользователям.
В настоящее время администрация Опаринского района при взаимодействии с министерством охраны окружающей среды уже реализует пилотный проект по выделению из местного бюджета вознаграждения в размере 1000 рублей за добычу хищника. Кроме того, в случае успешной охоты охотникам будет возмещаться стоимость горюче-смазочных материалов.
В министерстве считают, что опыт Опаринского района необходимо распространять и на другие муниципальные районы, особенно на те, где ситуация с волками более сложная - Лузский, Подосиновский, Опаринский, Даровской, Нагорский, Мурашинский, Белохолуницкий.
Подробнее с «дорожной картой» можно ознакомиться на официальном сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области priroda.kirovreg.ru.
Информирование населения о работе по реализации «дорожной карты» будет проводиться в регулярном режиме. В том числе через раздел «Охрана и использование животного мира» информационного портала «ГИС-Экология», разработанного министерством в 2017 году.
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