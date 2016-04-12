ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6291
EURO: 68.7861
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 131 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Но горожане уже столкнулись с тем, что новые банкноты принимают не везде.

На банкноте номиналом 2000 рублей - символы Дальнего востока. Мост во Владивостоке и космодром восточный. А на 200-рублях Севастопольские Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям. Выпуск банкнот – нечастое явление в стране. Последнюю новинку россияне видели в 2006 году, это была купюра 5000 рублей. Не удивительно, что кто-то с настороженностью относится к новым деньгам.

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублейАЛЕКСАНДР ХЛОБЫСТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦБ РФ:
«Банкноты 200 и 2000 рублей - являются законным средством платежа. Они обязательны к приёму, как в магазинах, так и в торговых и сервисных предприятиях нашего региона. Они не являются памятными банкнотами и будут выпускаться с потребностью наличного оборота».

Вводят в обращение их постепенно. Но уже через месяц-два новыми деньгами сложно будет удивить. Если возникают сомнения в подлинности, то развеять их легко.

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублейАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Новых купюр бояться не стоит. Это такое же платёжное средство, как и те бумажные деньги, к которым мы уже давно привыкли. Но если всё-таки есть сомнения, достаточно найти как минимум три защитных элемента. Это водяной знак на просвет. Дополнительный рельеф цифр и текста. А также вот эта часть купюры под острым углом меняет свой цвет».

Защитных элементов много, некоторые читаются только машинным способом. Поэтому новые купюры смогут распознать не все банкоматы. Но и этот вопрос решат.

АЛЕКСАНДР ХЛОБЫСТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦБ РФ:
«На территории Кировской области порядка 1200 банкоматов и терминалов для приёма наличных денег, часть кредитных организаций готова к приёму, как 200 рублёвых, так и 2000-х, часть организаций проводит работу по до оснащению своих банкоматов».
 
Эти номиналы выбраны не случайно. Появление купюр именно в 200 и 2000 рублей принесет не только удобство при расчётах, но и сократит объем выпускаемых денежных масс.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

19:48 28.12.2017


В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

19:42 28.12.2017


Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

19:49 27.12.2017


В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

19:42 27.12.2017


Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

19:36 27.12.2017


Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

19:23 27.12.2017


В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

19:19 27.12.2017


Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

Все новости

Вести. Кировская область

Дымковская игрушка: история и современность

15:01 28.12.2017


Дымковская игрушка: история и современность

Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

15:00 28.12.2017


Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

12:12 28.12.2017


Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

10:22 28.12.2017


В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

10:14 28.12.2017


В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В России выпустят банкноты достоинством 200 и 2000 рублей.

12.04.2016


В России выпустят банкноты достоинством 200 и 2000 рублей.

Дальний Восток и Севастополь - победители конкурса по выбору символов для новых банкнот

08.10.2016


Дальний Восток и Севастополь - победители конкурса по выбору символов для новых банкнот

В России вышла памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященная Крыму и Севастополю.

23.12.2015


В России вышла памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященная Крыму и Севастополю.

В России резко увеличилось количество фальшивых пятитысячных купюр.

31.01.2015


В России резко увеличилось количество фальшивых пятитысячных купюр.

В Кировской области выявлено 62 случая сбыта поддельных купюр.

18.08.2017


В Кировской области выявлено 62 случая сбыта поддельных купюр.

В Кирове зафиксирован массовый сбыт фальшивых денежных купюр.

30.12.2014


В Кирове зафиксирован массовый сбыт фальшивых денежных купюр.

Популярные новости

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

21.12.2017


Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

17.12.2017


В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

Аварийный дом в Вахрушах

21.12.2017


Аварийный дом в Вахрушах

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

21.12.2017


Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх