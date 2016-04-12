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В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Но горожане уже столкнулись с тем, что новые банкноты принимают не везде.На банкноте номиналом 2000 рублей - символы Дальнего востока. Мост во Владивостоке и космодром восточный. А на 200-рублях Севастопольские Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям. Выпуск банкнот – нечастое явление в стране. Последнюю новинку россияне видели в 2006 году, это была купюра 5000 рублей. Не удивительно, что кто-то с настороженностью относится к новым деньгам.Вводят в обращение их постепенно. Но уже через месяц-два новыми деньгами сложно будет удивить. Если возникают сомнения в подлинности, то развеять их легко.Защитных элементов много, некоторые читаются только машинным способом. Поэтому новые купюры смогут распознать не все банкоматы. Но и этот вопрос решат.Эти номиналы выбраны не случайно. Появление купюр именно в 200 и 2000 рублей принесет не только удобство при расчётах, но и сократит объем выпускаемых денежных масс.