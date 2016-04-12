В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей
На банкноте номиналом 2000 рублей - символы Дальнего востока. Мост во Владивостоке и космодром восточный. А на 200-рублях Севастопольские Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям. Выпуск банкнот – нечастое явление в стране. Последнюю новинку россияне видели в 2006 году, это была купюра 5000 рублей. Не удивительно, что кто-то с настороженностью относится к новым деньгам.
АЛЕКСАНДР ХЛОБЫСТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦБ РФ:
«Банкноты 200 и 2000 рублей - являются законным средством платежа. Они обязательны к приёму, как в магазинах, так и в торговых и сервисных предприятиях нашего региона. Они не являются памятными банкнотами и будут выпускаться с потребностью наличного оборота».
Вводят в обращение их постепенно. Но уже через месяц-два новыми деньгами сложно будет удивить. Если возникают сомнения в подлинности, то развеять их легко.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Новых купюр бояться не стоит. Это такое же платёжное средство, как и те бумажные деньги, к которым мы уже давно привыкли. Но если всё-таки есть сомнения, достаточно найти как минимум три защитных элемента. Это водяной знак на просвет. Дополнительный рельеф цифр и текста. А также вот эта часть купюры под острым углом меняет свой цвет».
Защитных элементов много, некоторые читаются только машинным способом. Поэтому новые купюры смогут распознать не все банкоматы. Но и этот вопрос решат.
АЛЕКСАНДР ХЛОБЫСТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦБ РФ:
«На территории Кировской области порядка 1200 банкоматов и терминалов для приёма наличных денег, часть кредитных организаций готова к приёму, как 200 рублёвых, так и 2000-х, часть организаций проводит работу по до оснащению своих банкоматов».
Эти номиналы выбраны не случайно. Появление купюр именно в 200 и 2000 рублей принесет не только удобство при расчётах, но и сократит объем выпускаемых денежных масс.
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