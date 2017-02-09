В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт
В новый год каждый хочется окунуться в атмосферу праздника. Даже те, кто, казалось бы, уже давно разучился верить в чудеса.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Наши люди они в принципе ничем не хуже, чем другие. Тоже хотят праздника и благодаря поддержке наших благотворителей мы сумели организовать и праздничный концерт, и праздничное угощение и даже новогодние подарки».
- Лишь бы все, это все - не напрасно было.
Ничего не потеряно, пока живёт человек и жива надежда. Это знаменитая песня из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" называется "разговор со счастьем". Для каждого оно своё. Кому-то нужна роскошная жизнь. А кто-то мечтает о том, что большинство людей воспринимает как должное. Встретить новый год в кругу семьи, в своём доме. Посмотреть старые фильмы, украсить ёлку и приготовить угощения для новогоднего стола. И загадать желание
ИГОРЬ БАТРАК, КЛИЕНТ ЦЕНТРА БОМЖ:
СУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮТ:
«Когда ты говоришь хорошее, когда ты говоришь добрые слова, тогда даже в самом суровом, в самом несчастном сердце всё равно рождается надежда. Даже когда они не показывают этого».
Это не просто БОМЖи, а люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации и есть надежда, что они выйдут из неё. И быть может начало этому будет загаданное, в новогоднюю ночь, желание.
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