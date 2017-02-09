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«Есть и мечты и желания. Будем надеяться, что всё у нас будет хорошо в следующем году».

Новый год - праздник для всех. В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт, и никто не остался без подарка.В новый год каждый хочется окунуться в атмосферу праздника. Даже те, кто, казалось бы, уже давно разучился верить в чудеса.Ничего не потеряно, пока живёт человек и жива надежда. Это знаменитая песня из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" называется "разговор со счастьем". Для каждого оно своё. Кому-то нужна роскошная жизнь. А кто-то мечтает о том, что большинство людей воспринимает как должное. Встретить новый год в кругу семьи, в своём доме. Посмотреть старые фильмы, украсить ёлку и приготовить угощения для новогоднего стола. И загадать желаниеМногие постояльцы центра БОМЖ за 2017 год смогли решить свои проблемы. Завязать с пагубной привычкой. Восстановить документы, устроиться на работу. Для многих это ещё год назад казалось чудом. Помогли это осуществить и специалисты центра, давшие приют и юридическую помощь и благотворители, которые помогли обрести надеждуЭто не просто БОМЖи, а люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации и есть надежда, что они выйдут из неё. И быть может начало этому будет загаданное, в новогоднюю ночь, желание.