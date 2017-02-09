ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6291
EURO: 68.7861
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 170 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Новый год - праздник для всех. В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт, и никто не остался без подарка.

В новый год каждый хочется окунуться в атмосферу праздника. Даже те, кто, казалось бы, уже давно разучился верить в чудеса.

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концертВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Наши люди они в принципе ничем не хуже, чем другие. Тоже хотят праздника и благодаря поддержке наших благотворителей мы сумели организовать и праздничный концерт, и праздничное угощение и даже новогодние подарки».

- Лишь бы все, это все - не напрасно было.

Ничего не потеряно, пока живёт человек и жива надежда. Это знаменитая песня из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" называется "разговор со счастьем". Для каждого оно своё. Кому-то нужна роскошная жизнь. А кто-то мечтает о том, что большинство людей воспринимает как должное. Встретить новый год в кругу семьи, в своём доме. Посмотреть старые фильмы, украсить ёлку и приготовить угощения для новогоднего стола. И загадать желание

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концертИГОРЬ БАТРАК, КЛИЕНТ ЦЕНТРА БОМЖ:
«Есть и мечты и желания. Будем надеяться, что всё у нас будет хорошо в следующем году».
 
 
Многие постояльцы центра БОМЖ за 2017 год смогли решить свои проблемы. Завязать с пагубной привычкой. Восстановить документы, устроиться на работу. Для многих это ещё год назад казалось чудом. Помогли это осуществить и специалисты центра, давшие приют и юридическую помощь и благотворители, которые помогли обрести надежду

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концертСУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮТ:
«Когда ты говоришь хорошее, когда ты говоришь добрые слова, тогда даже в самом суровом, в самом несчастном сердце всё равно рождается надежда. Даже когда они не показывают этого».

Это не просто БОМЖи, а люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации и есть надежда, что они выйдут из неё. И быть может начало этому будет загаданное, в новогоднюю ночь, желание.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

19:48 28.12.2017


В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

19:42 28.12.2017


Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

19:49 27.12.2017


В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

19:42 27.12.2017


Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

19:36 27.12.2017


Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

19:23 27.12.2017


В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

19:19 27.12.2017


Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

Все новости

Вести. Кировская область

Дымковская игрушка: история и современность

15:01 28.12.2017


Дымковская игрушка: история и современность

Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

15:00 28.12.2017


Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

12:12 28.12.2017


Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

10:22 28.12.2017


В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

10:14 28.12.2017


В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Реабилитанты центра "Бомж" побывали на спектакле в драмтеатре

09.02.2017


Реабилитанты центра "Бомж" побывали на спектакле в драмтеатре

Бомж без ног 3 года жил на теплотрассе

31.03.2017


Бомж без ног 3 года жил на теплотрассе

В Кирове работают пункты обогрева для лиц БОМЖ

10.01.2017


В Кирове работают пункты обогрева для лиц БОМЖ

Как адаптируются люди Бомж

01.12.2016


Как адаптируются люди Бомж

Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

07.07.2017


Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

В Кирове открылся консультационный центр для людей без определенного места жительства

31.03.2016


В Кирове открылся консультационный центр для людей без определенного места жительства

Популярные новости

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

21.12.2017


Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

17.12.2017


В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

Аварийный дом в Вахрушах

21.12.2017


Аварийный дом в Вахрушах

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

21.12.2017


Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх