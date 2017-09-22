ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6291
EURO: 68.7861
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

Сегодня, 12:12 | Просмотров: 108 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В прокураторе Кировской области пошел круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия.

В современном обществе нередки случаи терактов и вербовки в запрещенные организации. Так, осенью в Юрьянском районе был задержан гражданин Таджикистана, находящийся в розыске, который пропагандировал идеологию запрещенного религиозно-экстремистского объединения.
Как правило, под влияние вербовщиков чаще всего попадают молодые люди.
 
 
Профилактике подобных явлений и был посвящен круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия.

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласияГЕННАДИЙ ГЛИВИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выбор темы для сегодняшнего обсуждения не случаен. О важности работ в этом направлении говорить нет необходимости. Все мы прекрасно понимаем, что проявление радикализма, нетерпимости к лицам иных верований, убеждений и национальностей несет реальную угрозу общественному порядку, стабильности, государственности нашей России».
 
 
Обсуждались и задачи, стоящие перед органами власти, местного самоуправления, общественными организациями по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям среди молодежи.

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласияСВЕТЛАНА КОЗЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ООД УУПИПДН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 «Скажу, что с положительной стороны зарекомендовала в этом году себя акция "Мы за мир". В форме инициирования различных мероприятий для учащихся среднего звена, начиная от 7 до 9 класса, разъяснялся алгоритм действий при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций».
 
 
По результатам обсуждения были выработаны предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на раннюю профилактику экстремистских проявлений.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

19:48 28.12.2017


В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

19:42 28.12.2017


Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

19:49 27.12.2017


В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

19:42 27.12.2017


Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

19:36 27.12.2017


Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

19:23 27.12.2017


В новогоднюю ночь откроют спецмаршруты до Театральной площади

Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

19:19 27.12.2017


Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

Все новости

Вести. Кировская область

Дымковская игрушка: история и современность

15:01 28.12.2017


Дымковская игрушка: история и современность

Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

15:00 28.12.2017


Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

12:12 28.12.2017


Круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия

В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

10:22 28.12.2017


В центре помощи БОМЖ прошёл предновогодний концерт

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

10:14 28.12.2017


В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

22.09.2017


В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

КПРФ

24.08.2010


КПРФ

В Кирове прошел круглый стол, посвященный профилактике травматизма на дорогах

09.11.2015


В Кирове прошел круглый стол, посвященный профилактике травматизма на дорогах

Проблемы экстремизма и терроризма обсудили в Доме дружбы народов

20.10.2016


Проблемы экстремизма и терроризма обсудили в Доме дружбы народов

Круглый стол на тему миграции молодых специалистов из нашего региона

11.10.2011


Круглый стол на тему миграции молодых специалистов из нашего региона

Круглый стол о противодействии коррупции

08.12.2015


Круглый стол о противодействии коррупции

Популярные новости

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

21.12.2017


Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

17.12.2017


В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

Аварийный дом в Вахрушах

21.12.2017


Аварийный дом в Вахрушах

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

21.12.2017


Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх