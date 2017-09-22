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Как правило, под влияние вербовщиков чаще всего попадают молодые люди.

«Выбор темы для сегодняшнего обсуждения не случаен. О важности работ в этом направлении говорить нет необходимости. Все мы прекрасно понимаем, что проявление радикализма, нетерпимости к лицам иных верований, убеждений и национальностей несет реальную угрозу общественному порядку, стабильности, государственности нашей России».

«Скажу, что с положительной стороны зарекомендовала в этом году себя акция "Мы за мир". В форме инициирования различных мероприятий для учащихся среднего звена, начиная от 7 до 9 класса, разъяснялся алгоритм действий при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций».

В прокураторе Кировской области пошел круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия.В современном обществе нередки случаи терактов и вербовки в запрещенные организации. Так, осенью в Юрьянском районе был задержан гражданин Таджикистана, находящийся в розыске, который пропагандировал идеологию запрещенного религиозно-экстремистского объединения.Профилактике подобных явлений и был посвящен круглый стол по проблемам этноконфессионального согласия.Обсуждались и задачи, стоящие перед органами власти, местного самоуправления, общественными организациями по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям среди молодежи.По результатам обсуждения были выработаны предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на раннюю профилактику экстремистских проявлений.