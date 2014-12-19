Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь
В январские каникулы в Кировской области планируется провести 481 мероприятие. Главные события новогодней ночи ждут кировчан на Театральной площади.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вход на Театральную площадь будет организован с четырёх точек. Две точки с Карла Либкнехта и две точки с Карла Маркса. Соответственно будет организовано ограничение транспортных средств. Уже с 17:00 31 декабря по улице Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской и по улице Карла Маркса тоже в районе Театральной площади».
Ограничат и посещение праздника. В пьяном виде и с алкоголем сюда не пустят. Также нельзя приносить опасную пиротехнику. С собой можно взять бенгальские огни.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Традиционно, на Театральной площади у нас организован фейерверк. Зона фейерверка, соответственно, будет оцеплена в целях безопасности граждан, чтобы никто не пострадал. Фейерверк будет находиться у нас в зоне фонтана».
Кроме того, стоит позаботиться о своём транспорте. Сотрудники ДПС проведут работы по уборке брошенных авто.
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