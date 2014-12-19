Об обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь

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В региональном управлении МВД рассказали, как будет обеспечиваться порядок в новогоднюю ночь.В январские каникулы в Кировской области планируется провести 481 мероприятие. Главные события новогодней ночи ждут кировчан на Театральной площади.Ограничат и посещение праздника. В пьяном виде и с алкоголем сюда не пустят. Также нельзя приносить опасную пиротехнику. С собой можно взять бенгальские огни.Кроме того, стоит позаботиться о своём транспорте. Сотрудники ДПС проведут работы по уборке брошенных авто.