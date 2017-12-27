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Новости / Общество

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

Вчера, 19:42 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Такое поручение дал глава администрации Кирова Илья Шульгин

Напомним, в новогоднюю ночь в Кирове будут работать 4 маршрута общественного транспорта: автобусы №46 и №23, троллейбусы №1 и №8. Как сообщили в управлении благоустройства и транспорта, на каждую линию выйдет по 15-20 автобусов.

Ранее предполагалось, что машины будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 03 часов 1 января. Однако глава администрации Илья Шульгин распорядился продлить работу общественного транспорта до 5 часов утра 1 января.

Отметим, что специальным рейсом до Театральной площади могут добраться жители Нововятского района. Автобусы будут отправляться от улицы Кирова. Пресс-служба администрации сообщает об ориентировочном интервале 30 минут. До Театральной площади автобус будет следовать по маршруту №46.

Стоимость билета на проезд в пассажирском транспорте в новогоднюю ночь составит 39 рублей. Электронные транспортные карты всех категорий (в том числе льготные) на специальных маршрутах действовать не будут.


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