Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5 часов

Поделиться новостью:

Такое поручение дал глава администрации Кирова Илья ШульгинНапомним, в новогоднюю ночь в Кирове будут работать 4 маршрута общественного транспорта: автобусы №46 и №23, троллейбусы №1 и №8. Как сообщили в управлении благоустройства и транспорта, на каждую линию выйдет по 15-20 автобусов.Ранее предполагалось, что машины будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 03 часов 1 января. Однако глава администрации Илья Шульгин распорядился продлить работу общественного транспорта до 5 часов утра 1 января.Отметим, что специальным рейсом до Театральной площади могут добраться жители Нововятского района. Автобусы будут отправляться от улицы Кирова. Пресс-служба администрации сообщает об ориентировочном интервале 30 минут. До Театральной площади автобус будет следовать по маршруту №46.Стоимость билета на проезд в пассажирском транспорте в новогоднюю ночь составит 39 рублей. Электронные транспортные карты всех категорий (в том числе льготные) на специальных маршрутах действовать не будут.