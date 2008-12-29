Спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником

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«Наверное, неслучайно День спасателя отмечается перед Новым годом, когда мы все ждём чуда. Когда мы сталкиваемся с какой-то жизненной бедой, трудностями и ждём помощи от сотрудников МЧС, мы тоже всегда надеемся на чудо. И в большинстве случаев это чудо происходит».

«Он у меня в 6 лет плавает как рыба в воде. Даже не знаю, как объяснить его поступок. Я горжусь им, естественно. Но оценив потом ситуацию, были сильные волнения, какие могли быть последствия».

«Гордитесь службой в МЧС. Вы на самом деле очень нужная и полезная для нашей Родины служба».

Во Дворце культуры "Космос" прошло праздничное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику – Дню спасателя, который отмечается в нашей стране с 1995 года.Перед входом в Дом культуры новая пожарная и спасательная техника. В свой профессиональный праздник огнеборцам привычно демонстрировать спецавтомобили, без которых сейчас невозможно быстро ликвидировать чрезвычайные ситуации и пожары. Год от года их число по области снижается и существенно. И это происходит благодаря сплоченной и высокопрофессиональной работе спасателей кировских подразделений МЧС.На торжественном вечере наградили Алёну Колеватову и Кристину Мальцеву. Ученицы 8-го класса средней школы № 2 города Орлова помогали спасателям при крупном майском пожаре. За проявленную отвагу и мужество девочки получили медали. Есть она и у Тимофея Перминова. Свой подвиг мальчишка совершил на воде. Спас тонущего друга.Со сцены было сказано. Только избранные могут работать спасателем. Случайные люди эту профессию не выбирают. 90 человек были отмечены ведомственными знаками МЧС России. В их число вошли не только сотрудники Главного управления, но и Кировской областной пожарно-спасательной службы.Президентом России 2018 объявлен Годом добровольца и волонтёра. Это движение в области широко развито. На базе учебно-спасательного центра «Прометей» даже создан центр поддержки волонтёрского движения. В области создано более семисот подразделений добровольной пожарной охраны. Что дает повод спасателям быть уверенными. В любой ситуации они могут рассчитывать на помощь неравнодушных к чужой беде людей.