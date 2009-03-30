Пенсионеров ждет индексация пенсий

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«Почта будет работать по своему обыкновенному режиму. Те дни, которые отмечены праздничными, почта работать не будет. В остальное время пенсии по обычному режиму будут получать».

«Если посмотреть на примере средней пенсии в Кировской области, это 13500 руб. Увеличение составит порядка 450 рублей».

Повысится ли пенсия в 2018-м году и когда произойдет выплата пенсий в ближайшие праздничные дни?Те, кто получает пенсию через банк, смогут увидеть пополнение своего расчетного счёта еще до Нового года. Средства для этих целей есть в полном объёме. Однако значительная часть жителей Кировской области получают пенсии через почту, а там в праздники будет действовать другой режим.В будущем году пенсия будет проиндексирована на 3,7%. С 1 января повысится страховая часть пенсии, с 1 февраля будут проиндексированы надбавки федеральным льготникам на 3,2%, а с 1 апреля повысится социальная пенсия работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.Добавим, что для решения большинства вопросов пенсионерам нет необходимости выходить из дома. Достаточно зайти в личный кабинет пользователя на сайте Пенсионного Фонда России.