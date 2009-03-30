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Новости / Общество

Пенсионеров ждет индексация пенсий

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 185 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Повысится ли пенсия в 2018-м году и когда произойдет выплата пенсий в ближайшие праздничные дни?
 
 
Те, кто получает пенсию через банк, смогут увидеть пополнение своего расчетного счёта еще до Нового года. Средства для этих целей есть в полном объёме. Однако значительная часть жителей Кировской области получают пенсии через почту, а там в праздники будет действовать другой режим.

Пенсионеров ждет индексация пенсийНИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почта будет работать по своему обыкновенному режиму. Те дни, которые отмечены праздничными, почта работать не будет. В остальное время пенсии по обычному режиму будут получать».
 
 
В будущем году пенсия будет проиндексирована на 3,7%. С 1 января повысится страховая часть пенсии, с 1 февраля будут проиндексированы надбавки федеральным льготникам на 3,2%, а с 1 апреля повысится социальная пенсия работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.

НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если посмотреть на примере средней пенсии в Кировской области, это 13500 руб. Увеличение составит порядка 450 рублей».
 
 
Добавим, что для решения большинства вопросов пенсионерам нет необходимости выходить из дома. Достаточно зайти в личный кабинет пользователя на сайте Пенсионного Фонда России.


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