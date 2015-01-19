Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президента

Владимир Путин поздравил юных кировчанок с наступающим Новым годом. Сестры Наймушины получили сегодня поздравительное письмо от президента, с его портретом и автографом.
Настя Наймушина написала письмо президенту, в котором рассказала о своей семье и пригласила Владимира Путина в гости. Ответ не заставил себя ждать.
АНАСТАСИЯ НАЙМУШИНА, УЧЕНИЦА ВПГ Г. КИРОВА:
«Чтобы сюда приезжал, но он ответил, что не может, что на годы вперед все согласовано».
НАТАЛЬЯ НАЙМУШИНА, МАМА:
«Мы уже подумали, что приготовим чай, испечем фирменный тортик, то есть мы не испугались бы».
Владимир Путин не только ответил школьнице, но и написал еще одно письмо Насте и ее младшей сестре Кате с новогодними поздравлениями. Девочкам письмо зачитал Главный федеральный инспектор Владимир Климов.
Сестрам и их родителям очень приятно такое внимание со стороны президента, особенно, в канун праздников. Поздравления семья Наймушиных получила и от Владимира Климова, который по случаю поздравил с Новым годом всех кировчан.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следующий год - год собаки. Собака верный спутник в жизни. И хотелось бы, чтобы такой спутник был у всех. Чтобы у каждого были друзья. Всех с Новым Годом!».
Кстати, Владимир Путин не впервые отвечает на письма кировских детей. В октябре президент поздравил с днем рождения пятиклассника Ярослава Фетищева, который увлечен историей России.
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