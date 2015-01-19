Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президента

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«Чтобы сюда приезжал, но он ответил, что не может, что на годы вперед все согласовано».

«Мы уже подумали, что приготовим чай, испечем фирменный тортик, то есть мы не испугались бы».

«Следующий год - год собаки. Собака верный спутник в жизни. И хотелось бы, чтобы такой спутник был у всех. Чтобы у каждого были друзья. Всех с Новым Годом!».

Владимир Путин поздравил юных кировчанок с наступающим Новым годом. Сестры Наймушины получили сегодня поздравительное письмо от президента, с его портретом и автографом.Настя Наймушина написала письмо президенту, в котором рассказала о своей семье и пригласила Владимира Путина в гости. Ответ не заставил себя ждать.Владимир Путин не только ответил школьнице, но и написал еще одно письмо Насте и ее младшей сестре Кате с новогодними поздравлениями. Девочкам письмо зачитал Главный федеральный инспектор Владимир Климов.Сестрам и их родителям очень приятно такое внимание со стороны президента, особенно, в канун праздников. Поздравления семья Наймушиных получила и от Владимира Климова, который по случаю поздравил с Новым годом всех кировчан.Кстати, Владимир Путин не впервые отвечает на письма кировских детей. В октябре президент поздравил с днем рождения пятиклассника Ярослава Фетищева, который увлечен историей России.