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Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президента

Вчера, 20:45 | Просмотров: 301 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Владимир Путин поздравил юных кировчанок с наступающим Новым годом. Сестры Наймушины получили сегодня поздравительное письмо от президента, с его портретом и автографом.
 
 
Настя Наймушина написала письмо президенту, в котором рассказала о своей семье и пригласила Владимира Путина в гости. Ответ не заставил себя ждать.

Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президентаАНАСТАСИЯ НАЙМУШИНА, УЧЕНИЦА ВПГ Г. КИРОВА:
«Чтобы сюда приезжал, но он ответил, что не может, что на годы вперед все согласовано».
 
 
Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президентаНАТАЛЬЯ НАЙМУШИНА, МАМА:
«Мы уже подумали, что приготовим чай, испечем фирменный тортик, то есть мы не испугались бы».
 
 
Владимир Путин не только ответил школьнице, но и написал еще одно письмо Насте и ее младшей сестре Кате с новогодними поздравлениями. Девочкам письмо зачитал Главный федеральный инспектор Владимир Климов.

Сестрам и их родителям очень приятно такое внимание со стороны президента, особенно, в канун праздников. Поздравления семья Наймушиных получила и от Владимира Климова, который по случаю поздравил с Новым годом всех кировчан.

Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президентаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следующий год - год собаки. Собака верный спутник в жизни. И хотелось бы, чтобы такой спутник был у всех. Чтобы у каждого были друзья. Всех с Новым Годом!».
 
 
Кстати, Владимир Путин не впервые отвечает на письма кировских детей. В октябре президент поздравил с днем рождения пятиклассника Ярослава Фетищева, который увлечен историей России.


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