Кировчане выберут общественные пространства для благоустройства
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе будут благоустроены дворовые территории и общественные пространства в 27 муниципалитетах, финансирование останется на том же уровне, что и в прошлом году: 287 миллионов рублей - федеральные средства, 15 миллионов рублей поступят от области и муниципальных образований.
В связи с изменениями, внесёнными Министерством строительства РФ в постановление о выделении субсидий, в ряде муниципальных образований должны пройти рейтинговые голосования по выбору общественных пространств для благоустройства.
Согласно вышедшему в конце декабря постановлению, рейтинговые голосования должны пройти в населённых пунктах численностью более 20 тысяч человек. В Кировской области это Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской и Омутнинск. Организация голосований, а также выбор участка и даты их проведения возложены на органы местного самоуправлении. Тексты постановлений уже опубликованы на официальных сайтах администраций.
– Это нужно для понимания, чего хотят сами люди, какие общественные пространства, по их мнению, нужно преобразить. Гражданам предложат выбрать не только территории, но и дизайн-проекты, которые выполнят студенты-архитекторы и профессиональные дизайнеры. В некоторых муниципальных образованиях по инициативе органов местного самоуправления уже проводилось голосование за территории в форме публичных слушаний, но сейчас эта необходимость обозначена федеральным правительством. Мы и дальше намерены работать по программе формирования комфортной среды в тесном контакте с кировчанами, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин.
Напомним, в 2017 году по федеральной целевой программе «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области благоустроили 186 дворовых территорий и 26 общественных пространств. На условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципальных бюджетов в 2017 году было выделено более 300 млн рублей. В обсуждении всех этапов работ активно участвовали кировчане. Правительство в лице Губернатора Игоря Васильева и министерства энергетики и ЖКХ добилось получения субсидии по этой программе по 2022 год включительно.
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