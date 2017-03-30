Кировчане выберут общественные пространства для благоустройства

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В 2018 году в Кировской области пройдут рейтинговые голосования за территории в 6 муниципалитетах.По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе будут благоустроены дворовые территории и общественные пространства в 27 муниципалитетах, финансирование останется на том же уровне, что и в прошлом году: 287 миллионов рублей - федеральные средства, 15 миллионов рублей поступят от области и муниципальных образований.В связи с изменениями, внесёнными Министерством строительства РФ в постановление о выделении субсидий, в ряде муниципальных образований должны пройти рейтинговые голосования по выбору общественных пространств для благоустройства.Согласно вышедшему в конце декабря постановлению, рейтинговые голосования должны пройти в населённых пунктах численностью более 20 тысяч человек. В Кировской области это Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской и Омутнинск. Организация голосований, а также выбор участка и даты их проведения возложены на органы местного самоуправлении. Тексты постановлений уже опубликованы на официальных сайтах администраций.– Это нужно для понимания, чего хотят сами люди, какие общественные пространства, по их мнению, нужно преобразить. Гражданам предложат выбрать не только территории, но и дизайн-проекты, которые выполнят студенты-архитекторы и профессиональные дизайнеры. В некоторых муниципальных образованиях по инициативе органов местного самоуправления уже проводилось голосование за территории в форме публичных слушаний, но сейчас эта необходимость обозначена федеральным правительством. Мы и дальше намерены работать по программе формирования комфортной среды в тесном контакте с кировчанами, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин.Напомним, в 2017 году по федеральной целевой программе «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области благоустроили 186 дворовых территорий и 26 общественных пространств. На условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципальных бюджетов в 2017 году было выделено более 300 млн рублей. В обсуждении всех этапов работ активно участвовали кировчане. Правительство в лице Губернатора Игоря Васильева и министерства энергетики и ЖКХ добилось получения субсидии по этой программе по 2022 год включительно.