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Новости / Общество

Кировчане отметят День памяти святого блаженного Прокопия Вятского

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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3 января в Кирове в слободе Сошени будет отмечаться престольный праздник храма в честь святого блаженного Прокопия Вятского Христа ради юродивого Чудотворца.

В 8.00 в его честь совершится Божественная литургия, а накануне вечером, 2 января, в 17.00, – Всенощное бдение с акафистом святому Прокопию.
 
Кировчане отметят День памяти святого блаженного Прокопия Вятского 
 

По преданию, блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, родился в деревне Корякинской близ села Бобино недалеко от города Хлынова в 1578 году в семье крестьян Максима и Ирины Плушковых.

Родители часто брали с собой сына в поле, где однажды с ним случилась беда. В возрасте 12 лет, он ехал верхом на лошади. Внезапно налетела буря и раздался сильный удар грома. Юноша упал с лошади на землю и лежал, как мертвый. Родители принесли его домой и просили помощи у святителя Николая, скорого помощника в бедах. Вскоре отрок пришел в себя, но вел себя как безумный – «начал ризы своя на себе терзати и повергати на землю и ходити наг». Тогда родители отвели сына в Успенский монастырь к преподобному Трифону, который окропил его святой водой и силой молитвы исцелил.

Вскоре после этого Прокопий по благословению родителей перебрался в город Слободской, где в течение трех лет нес различные послушания при Екатерининской церкви.

Когда же ему исполнилось 20 лет, и родители задумали женить сына, Прокопий, взыскуя другой жизни, покинул родной дом и ушел в город Хлынов, где по церковному преданию испросил у преподобного Трифона благословение на подвиг юродства.

Взяв иго юродства, он нес его в течение 30 лет до самой смерти – терпел скорби самолюбия, язвимого то насмешками, то бранью, холодностью людей; до смерти заставлял страдать плоть свою и от недостатка пищи и от перемен погоды. При этом святой всячески скрывал от людей свое подвижничество. Только его духовник, священник Иоанн из храма Вознесения Господня, знал его лучше, чем другие – именно ему подвижник исповедовался и здесь еженедельно причащался Святых Христовых Тайн. Своей кротостью, смирением, нестяжанием он духовно лечил гордых и своенравных жителей города Хлынова.

Святой Прокопий блаженно почил 21 декабря 1627 года и был погребен в Трифонове монастыре, недалеко от преподобного Трифона Вятского. Его мощи почивают под солеей в южной части Успенского собора.
 
Кировчане отметят День памяти святого блаженного Прокопия Вятского 
 

Почитание святого блаженного Прокопия началось уже вскоре после его кончины, но особую известность приобрело после того, как 3 марта 1666 года по его молитвам и молитвам преподобного Трифона Господь подал исцеление жительнице Слободского уезда Марфе, долгое время страдавшей от тяжелого недуга – накануне святые явились женщине в видении и обещали ей выздоровление. В конце XVII века было составлено житие святого.

По информации Вятской епархии


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