ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Общество

Запускать фейерверк под ЛЭП - смертельно опасно

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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В течение всех выходных и праздничных дней энергетики работают в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточный контроль над энергосистемой.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены техника, инструменты, материалы и средства защиты.

Заблаговременно, накануне праздников, в целях предупреждения обесточивания потребителей специалисты проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения. Кроме того, были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 817 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5148 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний готовы в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по бесплатным прямым номерам:

МРСК Центра: 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915)-38-000-38 в Teleram и Viber.

МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.

Во время новогодних каникул повсеместно организуются фейерверки и салюты. Специалисты предупреждают, запускать пиротехнику вблизи энергообъектов смертельно опасно!

Использование салютов и хлопушек (особенно с наполнением мишурой) под линиями электропередачи любого класса напряжения могут привести к отключениям ВЛ или ее повреждению, а также стать причиной электротравматизма.

Помните:
1. На каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этом радиусе от места запуска не должно быть ни людей, ни зданий, ни линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Это важно!

2. Если неправильно запущенная пиротехника или хлопушка повредила линию электропередачи, помните о том, что оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной электротравматизма. Позвоните по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, в полицию или местную администрацию!


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