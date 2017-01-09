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В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышей

Сегодня, 11:20 | Просмотров: 114 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Для кого-то новогодняя ночь стала ночью появления на свет. 1 января в кировском перинатальном центре родились 7 малышей. С врачами и счастливыми мамами встретился Иван Швецов.

Елена Чагина успела встретить новый год дома, но не успел еще с экрана телевизора президент Путин договорить своё новогоднее поздравление, как женщина поняла, что этот праздничный вечер будет особенно бурным на события.

В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышейЕЛЕНА ЧАГИНА, ПАЦИЕНТКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Под звон бокалов начались схватки, ехали - видели салют. В 4 утра я уже родила. Всё было нормально».
 
 
Никогда еще судьба не была так благосклонна к тем, у кого первенец родился не 31 декабря, а 1 января. С начала 2017 за первого ребенка в семье государство будет выплачивать солидную сумму, свыше 10 тысяч рублей. Но выплата касается только тех семей, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышейОЛЬГА ИВАКИНА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ РОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«1 января родились 4 мальчика и 3 девочки. Роды без осложнений, все прошло хорошо».
 
 
Акушерское приемное отделение «Прием на роды» - работает круглосуточно. 7 дней в неделю 365 дней в году. Но есть свои новогодние традиции и в Перинатальном центре.

ОЛЬГА ИВАКИНА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ РОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Главный врач поздравляет всех сотрудников и женщин, в подарок – конфеты».

Добавим, что за прошлый год в Перинатальном центре прошло свыше 7 с половиной тысяч родов, мальчиков и девочек родилось примерно поровну, а 133 мамы родили двойню.


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