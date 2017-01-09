В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышей
Елена Чагина успела встретить новый год дома, но не успел еще с экрана телевизора президент Путин договорить своё новогоднее поздравление, как женщина поняла, что этот праздничный вечер будет особенно бурным на события.
ЕЛЕНА ЧАГИНА, ПАЦИЕНТКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
ОЛЬГА ИВАКИНА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ РОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
ОЛЬГА ИВАКИНА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ РОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Главный врач поздравляет всех сотрудников и женщин, в подарок – конфеты».
Добавим, что за прошлый год в Перинатальном центре прошло свыше 7 с половиной тысяч родов, мальчиков и девочек родилось примерно поровну, а 133 мамы родили двойню.
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