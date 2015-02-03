Возможность провести время с символом года - собакой

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- Поздравь кировчан - уууууу...

- Мое мнение - собаки могут осчастливить любого.

- Он не против, ему нравится.

«Спереди упряжки самые умные собаки, которые знают команды, вторые молодые, они учатся, в конце самые сильные собаки, на них приходится основной вес нарт».

«Прокатиться в собачьей упряжке может любой - и взрослый, и ребенок. На санях можно сидеть или кататься стоя, как это сделаю я, главное знать волшебные слова - хоп, хоп, хоп».

Наступивший 2018 год - по восточному календарю будет годом собаки. Чтобы привлечь удачу те, у кого есть четвероногие друзья, радуют их вкусной едой и долгими прогулками, а вот те, у кого нет собак, ищут способ с ними пообщаться.Маламут по кличке Канти встречает гостей своим протяжным тенором. Этот пес больше всего любит обниматься и лежа на спине принимать ласки.У Елены Степановой - три породы ездовых собак: самоеды, маламуты и сибирский хаски. Последних отличает невероятно красивый цвет глаз.Сибирский хаски очень популярные в России собаки. И не удивительно. Это настоящая собака-компаньон. Хаски добры, общительны и, как говорят собаководы, с ними точно не соскучишься.Что им точно по душе, так это бегать. Хаски ждут забегов, потому как для них это лучшее развлечение. У каждого пса своя шлейка - все сшито по индивидуальным меркам.Подготовка к забегу требует времени. Собак привязывают на определенном расстоянии, чтобы не мешали друг другу.Гостей катают в деревянных нартах. В упряжке шестеро собак. Все уже пристегнуты, можно отправляться в путь.Наша трасса длиной всего один километр, но этого достаточно, чтобы ощутить себя настоящим каюром. Совсем другие чувства, когда едешь сидя в санях. Это удовольствие, восторг, как будто вернулся в детство. Лицо обдувает свежий ветер, а впереди шестеро верных друзей, которые с собачьей преданностью и упорством везут тебя в новый, 2018 год.