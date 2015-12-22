Поделиться новостью:

«У меня в прошлом году были проблемы со здоровьем. Поэтому я бегу с обещанием, что всегда буду здорова. Еще хочу сменить работу».

В первый новогодний день кировчане вышли на "Забег желаний". Это настоящий зимний праздник силы духа, бега и здорового образа жизни.Перед стартом - разминка. Все, как в большом спорте. 150 кировчан утром 1 января пришли поучаствовать во всероссийской акции "Забег желаний". Перед стартом бегуны на номерах написали обещание, которое они дают себе в новом году. Принять участие мог любой желающий независимо от спортивной подготовки и возраста.Соревнования напомнили маскарад. Многие участники надели новогодние колпаки. А главные персонажи забега - дед Мороз и Снегурочка. Все преодолели дистанцию 2018 метров ради своих желаний.Теперь "Забег желаний", по словам организаторов, станет доброй новогодней традицией Кирова.