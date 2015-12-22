Кировчане вышли на "Забег желаний"
- Прыгаем на месте. Вперед-назад.
Перед стартом - разминка. Все, как в большом спорте. 150 кировчан утром 1 января пришли поучаствовать во всероссийской акции "Забег желаний". Перед стартом бегуны на номерах написали обещание, которое они дают себе в новом году. Принять участие мог любой желающий независимо от спортивной подготовки и возраста.
АНДРЕЙ РУДИН, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
«Это не спортивное состязание. Мы просто встречаемся в первый новогодний день и весело проводим время вместе».
Соревнования напомнили маскарад. Многие участники надели новогодние колпаки. А главные персонажи забега - дед Мороз и Снегурочка. Все преодолели дистанцию 2018 метров ради своих желаний.
НИКИТА СИТНИКОВ, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
«Хорошая акция. Я себе обещаю, что у меня все в этом году получится, что задумал. Это самое главное».
ОЛЬГА ДОЛБИЛОВА, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
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