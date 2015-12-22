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Кировчане вышли на "Забег желаний"

Сегодня, 11:23 | Просмотров: 76 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В первый новогодний день кировчане вышли на "Забег желаний". Это настоящий зимний праздник силы духа, бега и здорового образа жизни.

- Прыгаем на месте. Вперед-назад.

Перед стартом - разминка. Все, как в большом спорте. 150 кировчан утром 1 января пришли поучаствовать во всероссийской акции "Забег желаний". Перед стартом бегуны на номерах написали обещание, которое они дают себе в новом году. Принять участие мог любой желающий независимо от спортивной подготовки и возраста.

Кировчане вышли на "Забег желаний"АНДРЕЙ РУДИН, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
«Это не спортивное состязание. Мы просто встречаемся в первый новогодний день и весело проводим время вместе».

Соревнования напомнили маскарад. Многие участники надели новогодние колпаки. А главные персонажи забега - дед Мороз и Снегурочка. Все преодолели дистанцию 2018 метров ради своих желаний.

Кировчане вышли на "Забег желаний"НИКИТА СИТНИКОВ, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
«Хорошая акция. Я себе обещаю, что у меня все в этом году получится, что задумал. Это самое главное».

Кировчане вышли на "Забег желаний"ОЛЬГА ДОЛБИЛОВА, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ЗАБЕГ ЖЕЛАНИЙ":
«У меня в прошлом году были проблемы со здоровьем. Поэтому я бегу с обещанием, что всегда буду здорова. Еще хочу сменить работу».
 
 
Теперь "Забег желаний", по словам организаторов, станет доброй новогодней традицией Кирова.


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