Приём предложений для зачисления в резерв участковых избиркомов

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С 6 по 26 января в Кирове пройдет приём документов для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий.В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации территориальные избирательные комиссии районов города Кирова объявляют прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий муниципального образования «Город Киров».Вносить предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий имеют право:а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения политической партии в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;в) представительные органы муниципальных образований;г) собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы.Количество вносимых предложений не ограничивается.Прием документов в резерв составов участковых избирательных комиссий районов города Кирова осуществляется в период с 6 января по 26 января по адресам:– Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Кирова: г. Киров, ул. Воровского, 79, каб. 207, тел. 54-20-25, 54-21-32.– Территориальная избирательная комиссия Нововятского района города Кирова: г. Киров, ул. Советская, 12, каб.111, тел. 31-00-35; 31-10-45.– Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Кирова: г. Киров, ул. Профсоюзная, 69, каб. 302, тел. 36-59-43, 36-59-72.– Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Кирова: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 3, каб. 201, тел. 35-49-37, 35-49-00.Время приема документов:– 6,7,8 января – с 10.00 до 12.00 часов;– с 9 января по 26 января:в рабочие дни: с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;пятница: с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00в выходные дни: с 10.00 до 12.00.